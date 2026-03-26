Хоть на клумбу, хоть в кашпо: дивный однолетник всех цветов радуги - цветет ковром с мая по октябрь

Дачникам, которые еще не решили, какими однолетниками украсить клумбу, советуют обратить внимание на немезию. Своим ярким и обильным цветением она затмевает популярные однолетники. Ее мелкие цветочки формируют пышную шапку и украшают сад с мая-июня до самых заморозков, пишет канал "Моя успешная дача".
Немезия — однолетник высотой около 40 см, в зависимости от сорта может быть выше и ниже. Растение бывает и кустовым, и ампельным, поэтому его можно выращивать в грунте и подвесных кашпо.
Когда сажать немезию
Если хотите увидеть цветение к концу мая, сейте немезию на рассаду в последние дни марта. Прямой посев в грунт рекомендуется в конце апреля — начале мая. Растение начнет цвести через 2–2,5 месяца после первых всходов.
Как ухаживать за немезией
Чтобы кустик был плотным и сформировался в шар, нужна ранняя прищипка. Первый раз её проводят через 20–30 дней после прорастания, затем — над третьей парой листьев.
Для обильного цветения обязательны подкормки. В начале роста вносят мочевину, затем — монокалий фосфат и комплексные удобрения.
Немезия нуждается в постоянно влажной, но не заболоченной почве. Лучше всего поливать ее утром: так растение успевает просохнуть до вечера, что уменьшает риски развития грибковых заболеваний. Немезия любит солнце, яркое освещение, но может расти и при частичном затенении или рассеянном свете.
Топ-5 сортов немезии по отзывам дачников
Чтобы выбрать, какой сорт посадить на участке, можно изучать основные особенности популярных.
- «Карнавал» — смесь ярких окрасок: оранжевые, розовые, жёлтые и белые цветки собраны в плотные соцветия. Высота куста 25–30 см, цветение продолжительное и обильное.
- «Венера» — крупные цветки с нежным ароматом, окраска от белоснежной до насыщенно-фиолетовой. Куст компактный, до 40 см, идеально подходит для клумб и балконных ящиков.
- «Ампельная» — подходит для подвесных корзин и кашпо. Побеги достигают 60 см, обильно усыпаны мелкими яркими цветками. Идеальна для вертикального озеленения.
- «Калейдоскоп» — двухцветные и трёхцветные цветки, рисунок не повторяется. Куст густоветвистый, высотой до 30 см. Сорт отличается устойчивостью к переменам погоды.
- «Сапфир» — нежно-голубые и синие оттенки, редкие для однолетников. Компактный кустик (20–25 см) с ранним и продолжительным цветением. Прекрасно смотрится в миксбордерах и контейнерах.
Ранее Городовой рассказал, как стимулировать цветение спатифиллума.