Городовой / Полезное / Хоть на клумбу, хоть в кашпо: дивный однолетник всех цветов радуги - цветет ковром с мая по октябрь
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
2 стакана под дерево – и собираем по 100 кг вишни и сливы в год: корзин для урожая не хватит  Полезное
Лидер России: Петербург выделил бизнесу 104 млрд, перевыполнив план на 68% Город
Старый куст смородины снова завалит вас урожаем: простой способ, о котором молчат Полезное
Нежный салат из пекинской капусты за 7 минут: быстро, полезно, вкусно - если гости на пороге Полезное
«Каретная» на горизонте: строители дошли до участка будущей станции Город
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Хоть на клумбу, хоть в кашпо: дивный однолетник всех цветов радуги - цветет ковром с мая по октябрь

Опубликовано: 26 марта 2026 09:07
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как ухаживать за немезией и какой сорт выбрать

Дачникам, которые еще не решили, какими однолетниками украсить клумбу, советуют обратить внимание на немезию. Своим ярким и обильным цветением она затмевает популярные однолетники. Ее мелкие цветочки формируют пышную шапку и украшают сад с мая-июня до самых заморозков, пишет канал "Моя успешная дача".

Немезия — однолетник высотой около 40 см, в зависимости от сорта может быть выше и ниже. Растение бывает и кустовым, и ампельным, поэтому его можно выращивать в грунте и подвесных кашпо.

Когда сажать немезию

Если хотите увидеть цветение к концу мая, сейте немезию на рассаду в последние дни марта. Прямой посев в грунт рекомендуется в конце апреля — начале мая. Растение начнет цвести через 2–2,5 месяца после первых всходов.

Как ухаживать за немезией

Чтобы кустик был плотным и сформировался в шар, нужна ранняя прищипка. Первый раз её проводят через 20–30 дней после прорастания, затем — над третьей парой листьев.

Для обильного цветения обязательны подкормки. В начале роста вносят мочевину, затем — монокалий фосфат и комплексные удобрения.

Немезия нуждается в постоянно влажной, но не заболоченной почве. Лучше всего поливать ее утром: так растение успевает просохнуть до вечера, что уменьшает риски развития грибковых заболеваний. Немезия любит солнце, яркое освещение, но может расти и при частичном затенении или рассеянном свете.

Топ-5 сортов немезии по отзывам дачников

Чтобы выбрать, какой сорт посадить на участке, можно изучать основные особенности популярных.

  • «Карнавал» — смесь ярких окрасок: оранжевые, розовые, жёлтые и белые цветки собраны в плотные соцветия. Высота куста 25–30 см, цветение продолжительное и обильное.
  • «Венера» — крупные цветки с нежным ароматом, окраска от белоснежной до насыщенно-фиолетовой. Куст компактный, до 40 см, идеально подходит для клумб и балконных ящиков.
  • «Ампельная» — подходит для подвесных корзин и кашпо. Побеги достигают 60 см, обильно усыпаны мелкими яркими цветками. Идеальна для вертикального озеленения.
  • «Калейдоскоп» — двухцветные и трёхцветные цветки, рисунок не повторяется. Куст густоветвистый, высотой до 30 см. Сорт отличается устойчивостью к переменам погоды.
  • «Сапфир» — нежно-голубые и синие оттенки, редкие для однолетников. Компактный кустик (20–25 см) с ранним и продолжительным цветением. Прекрасно смотрится в миксбордерах и контейнерах.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью