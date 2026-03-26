Где проходит мультимедийная интерактивная выставка «Мой Петербург»?

Мультимедийная интерактивная выставка «Мой Петербург» — это масштабный проект, который представляет Санкт-Петербург как город с богатым прошлым и перспективным будущим. Она открылась в 2024 году в Историческом парке «Россия — Моя история». В 2026 году экспозиция открыта до 31 декабря.
Концепция и структура
Экспозиция занимает площадь 3,5 тысячи квадратных метров и состоит из 12 тематических залов. Её цель — показать Петербург как часть великой России, рассказать об истории развития города и представить его в лицах — через достижения конкретных людей. В создании выставки участвовали музеи, архивы и предприятия города.
Три ключевые смысловые линии:
- Петербург как часть великой России.
- История развития города, который на протяжении трёх столетий сохраняет лидерские позиции в социально-экономической сфере.
- Петербург в лицах — вклад отдельных людей в развитие города.
Интерактивные элементы и особенности
Посетители могут:
- «побывать» в лучших театрах, городских парках и библиотеках;
- прогуляться по виртуальным улицам;
- увидеть портреты известных петербуржцев;
- погладить виртуального кота на крыше — после этого меняется панорама города;
- почувствовать биение «сердца Петербурга» и увидеть его символ — огромное сердце, которое олицетворяет любовь и заботу.
Среди уникальных экспонатов — бюст Петра I, созданный из медицинских инструментов. Этот объект попал в Книгу рекордов России. Также на выставке есть «Аллея славы», где запечатлены лица горожан, внёсших огромный вклад в развитие города.
Новые тематические зоны (2025 год)
В 2025 году экспозиция была дополнена новыми зонами, отражающими направления программы Правительства города «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга»:
- «80 лет Победы». Инсталляция «Мемориал» — макет мемориала, посвящённого Ленинградской битве. Планируется, что реальный мемориал установят на Пулковских высотах.
- «Серебряный возраст». Зона, посвящённая возможностям для старшего поколения и активному долголетию.
- «Библиотеки Санкт-Петербурга». Здесь можно взять книги для прочтения, поработать в импровизированном читальном зале, взаимодействовать с электронным библиотечным терминалом.
- «Мегапроекты будущего Петербурга». Мультимедийная демонстрация будущих проектов, которые изменят облик города.
В декабре 2025 года появился зал «Созидающий Петербург». Его главный экспонат — народная скульптура «Защитник Отечества», созданная коллективно при поддержке Санкт-Петербургского отделения партии «Единая Россия». Скульптура выполнена в технике керамики и символизирует благодарность участникам СВО.
Практическая информация
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 32, стр. 1.
Станция метро: «Электросила», «Московская».
Время работы: вторник — воскресенье: с 10:00 до 20:00