Где проходит мультимедийная интерактивная выставка «Мой Петербург»?

Мультимедийная интерактивная выставка «Мой Петербург» с 2024 года работает в Историческом парке «Россия — Моя история».

Мультимедийная интерактивная выставка «Мой Петербург» — это масштабный проект, который представляет Санкт-Петербург как город с богатым прошлым и перспективным будущим. Она открылась в 2024 году в Историческом парке «Россия — Моя история». В 2026 году экспозиция открыта до 31 декабря.

Концепция и структура

Экспозиция занимает площадь 3,5 тысячи квадратных метров и состоит из 12 тематических залов. Её цель — показать Петербург как часть великой России, рассказать об истории развития города и представить его в лицах — через достижения конкретных людей. В создании выставки участвовали музеи, архивы и предприятия города.

Три ключевые смысловые линии:

Петербург как часть великой России.

История развития города, который на протяжении трёх столетий сохраняет лидерские позиции в социально-экономической сфере.

Петербург в лицах — вклад отдельных людей в развитие города.

Интерактивные элементы и особенности

Посетители могут:

«побывать» в лучших театрах, городских парках и библиотеках;

прогуляться по виртуальным улицам;

увидеть портреты известных петербуржцев;

погладить виртуального кота на крыше — после этого меняется панорама города;

почувствовать биение «сердца Петербурга» и увидеть его символ — огромное сердце, которое олицетворяет любовь и заботу.

Среди уникальных экспонатов — бюст Петра I, созданный из медицинских инструментов. Этот объект попал в Книгу рекордов России. Также на выставке есть «Аллея славы», где запечатлены лица горожан, внёсших огромный вклад в развитие города.

Новые тематические зоны (2025 год)

В 2025 году экспозиция была дополнена новыми зонами, отражающими направления программы Правительства города «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга»:

«80 лет Победы». Инсталляция «Мемориал» — макет мемориала, посвящённого Ленинградской битве. Планируется, что реальный мемориал установят на Пулковских высотах.

«Серебряный возраст». Зона, посвящённая возможностям для старшего поколения и активному долголетию.

«Библиотеки Санкт-Петербурга». Здесь можно взять книги для прочтения, поработать в импровизированном читальном зале, взаимодействовать с электронным библиотечным терминалом.

«Мегапроекты будущего Петербурга». Мультимедийная демонстрация будущих проектов, которые изменят облик города.

В декабре 2025 года появился зал «Созидающий Петербург». Его главный экспонат — народная скульптура «Защитник Отечества», созданная коллективно при поддержке Санкт-Петербургского отделения партии «Единая Россия». Скульптура выполнена в технике керамики и символизирует благодарность участникам СВО.

Практическая информация

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 32, стр. 1.

Станция метро: «Электросила», «Московская».

Время работы: вторник — воскресенье: с 10:00 до 20:00

