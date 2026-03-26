Многие автолюбители не знают настоящего предназначения "горбика" на торпедо: вот почему его опасно закрывать

На панели многих автомобилей есть небольшой выступ — тот самый "горбик", который часто игнорируют или перекрывают гаджетами. Автор Дзен-канала "Автовыбор" рассказал, за что отвечает этот элемент системы.

Что это на самом деле

Этот элемент — датчик солнечного света. Он не имеет отношения к автоматическому включению фар.

Его задача — измерять, насколько сильно солнце нагревает салон через лобовое стекло, и передавать данные в систему климат-контроля.

Как он влияет на климат

Климат-контроль учитывает показания этого датчика и регулирует температуру и потоки воздуха.

Например, если солнце сильнее греет одну сторону салона, система компенсирует это — с одной стороны может дуть более холодный воздух, с другой — теплее. Это нормальная работа.

Что происходит, если его закрыть

Если перекрыть датчик регистратором, телефоном или любым предметом, он начинает передавать неверные данные.

В итоге климат-контроль работает неправильно:

дует слишком холодным или тёплым воздухом

нарушается баланс температуры в салоне

падает общий комфорт

Многие принимают это за поломку, хотя причина банальна — закрытый датчик. Поэтому "горбик" на торпедо лучше всегда оставлять открытым — от него напрямую зависит работа климат-контроля.

