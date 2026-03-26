«Каретная» на горизонте: строители дошли до участка будущей станции

Опубликовано: 26 марта 2026 17:00
 Проверено редакцией
До "Каретной" метростроевцы дошли в начале 2026 года.

В петербургском метрополитене проложили тоннель до участка будущей станции «Каретная». Соответствующие снимки опубликовала пресс‑служба «Метростроя Северной Столицы». До этого места метростроевцы добрались в начале 2026 года.

Участок тоннеля Красносельско‑Калининской линии показали в официальном телеграм‑канале «Метростроя». Уточняется, что он расположен на Обводном канале в районе строящейся станции «Каретная».

Ранее, в январе 2026 года, тоннелепроходческий щит достиг границ участка будущей станции «Каретная». После этого щит продолжит работу в направлении станции «Лиговский проспект‑2».

20 января «Метрострой» получил разрешение на строительство станций Красносельско‑Калининской линии «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная».

В настоящее время на участке действуют три тоннелепроходческих щита диаметром 5,6 метра.

Юлия Аликова
