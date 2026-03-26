Петербург стал безопаснее: преступность рухнула на 20%
Петербург стал безопаснее: преступность рухнула на 20%

Опубликовано: 26 марта 2026 16:30
 Проверено редакцией
Петербург стал безопаснее: преступность рухнула на 20%
Петербург стал безопаснее: преступность рухнула на 20%
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Позитивная динамика отмечена и на дорогах.

В Санкт-Петербурге уровень уличной преступности снизился почти на 20% по сравнению с 2021 годом — с 7,1 тысячи до 5,6 тысячи случаев.

Об этом заявили на заседании городского правительства, где подвели итоги реализации госпрограммы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности» за 2025 год.

Достижения в безопасности

Губернатор Александр Беглов отметил, что успех во многом обусловлен расширением видеонаблюдения: с 26,5 тысячи камер в 2018 году до свыше 112 тысяч сейчас, из которых данные с 96 тысяч поступают прямо в полицию.

Программа выполнена на 99,5%, а удовлетворенность жителей личной безопасностью достигла 89,5%, что отражает рост доверия к властям и правоохранителям.

Улучшения на дорогах

Количество ДТП с пострадавшими сократилось более чем на 9,5% — до 3622 инцидентов, что стало лучшим результатом за последние годы.

На 17,3% уменьшилось число наездов на пешеходов, а аварии с общественным транспортом снизились на 12,6%. Опрос горожан подтвердил высокий уровень удовлетворенности безопасностью — 89,5%.

Автор:
Юлия Аликова
Город
