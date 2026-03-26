Петербург стал безопаснее: преступность рухнула на 20%

В Санкт-Петербурге уровень уличной преступности снизился почти на 20% по сравнению с 2021 годом — с 7,1 тысячи до 5,6 тысячи случаев.
Об этом заявили на заседании городского правительства, где подвели итоги реализации госпрограммы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности» за 2025 год.
Достижения в безопасности
Губернатор Александр Беглов отметил, что успех во многом обусловлен расширением видеонаблюдения: с 26,5 тысячи камер в 2018 году до свыше 112 тысяч сейчас, из которых данные с 96 тысяч поступают прямо в полицию.
Программа выполнена на 99,5%, а удовлетворенность жителей личной безопасностью достигла 89,5%, что отражает рост доверия к властям и правоохранителям.
Улучшения на дорогах
Количество ДТП с пострадавшими сократилось более чем на 9,5% — до 3622 инцидентов, что стало лучшим результатом за последние годы.
На 17,3% уменьшилось число наездов на пешеходов, а аварии с общественным транспортом снизились на 12,6%. Опрос горожан подтвердил высокий уровень удовлетворенности безопасностью — 89,5%.