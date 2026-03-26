Заливаем лаваш сметаной – пышный пирог готов через 30 минут: такая вкуснотища – словами не передать Полезное
3 ложки в горшок – и комнатные цветы не остановить: штампуют бутоны без продыху, как угорелые, листья стали зеленее крокодила Полезное
Сеять или нет: Торфяные таблетки для томатов - плюсы и минусы от экспертов Полезное
Не отходы, а стимуляторы цветения: спатифиллум выдает бутон за бутоном – за белыми парусами зелени не видно  Полезное
Русская Помпея на Клязьме: как выглядит столица каменных палат, которую еще не превратили в лубочную картинку Полезное
3 ложки под куст - и черная смородина бьет рекорды по урожайности: ягоды размером с вишню, сладкие и крупные

Опубликовано: 26 марта 2026 17:55
 Проверено редакцией
Как подкармливать черную смородину весной

Черная смородина после зимы нуждается в подкормках, иначе кустарник столкнется с нехваткой питательных веществ при цветении и завязывании ягод. Удобрять культуру можно начинать уже в конце марта или в начале апреля.

Для получения большого количества ягод необходимо подобрать комплексное удобрение, которое содержит азот, фосфор, калий и другие элементы. Канал «Сад, огород, лайф» рассказал, что для подкормки смородины он использует удобрение из трех компонентов:

  • мочевина – 1 кг;
  • горчичный жмых – 1 кг;
  • суперфосфат – 500 г.

В мочевине содержится достаточное количество азота, который необходим для набора зеленой массы. Горчичный жмых защищает кустарник от грибков и вредителей, способных угрожать урожаю. Суперфосфат делает ягоды более крупными, сладкими.

«Смешиваем сухие компоненты в общей емкости. Воду вносить не нужно, так как подкормка используется в таком виде. Под каждый куст смородины необходимо высыпать по три столовой ложки смеси. После этого кустарник поливается под корень», - сообщает источник.

Рекомендации садовода:

«Лучше всего после подкормки присыпать почву перегноем. Это будет препятствовать улетучиванию азота».

«Подкормка подойдет не только для черной смородины, но и крыжовника, жимолости. Пропорции удобрения менять не нужно, так как они являются оптимальными для любых культур».

Ранее портал «Городовой» рассказал, как подготовить теплицу к дачному сезону.

