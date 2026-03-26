3 ложки под куст - и черная смородина бьет рекорды по урожайности: ягоды размером с вишню, сладкие и крупные

Черная смородина после зимы нуждается в подкормках, иначе кустарник столкнется с нехваткой питательных веществ при цветении и завязывании ягод. Удобрять культуру можно начинать уже в конце марта или в начале апреля.
Для получения большого количества ягод необходимо подобрать комплексное удобрение, которое содержит азот, фосфор, калий и другие элементы. Канал «Сад, огород, лайф» рассказал, что для подкормки смородины он использует удобрение из трех компонентов:
- мочевина – 1 кг;
- горчичный жмых – 1 кг;
- суперфосфат – 500 г.
В мочевине содержится достаточное количество азота, который необходим для набора зеленой массы. Горчичный жмых защищает кустарник от грибков и вредителей, способных угрожать урожаю. Суперфосфат делает ягоды более крупными, сладкими.
«Смешиваем сухие компоненты в общей емкости. Воду вносить не нужно, так как подкормка используется в таком виде. Под каждый куст смородины необходимо высыпать по три столовой ложки смеси. После этого кустарник поливается под корень», - сообщает источник.
Рекомендации садовода:
«Лучше всего после подкормки присыпать почву перегноем. Это будет препятствовать улетучиванию азота».
«Подкормка подойдет не только для черной смородины, но и крыжовника, жимолости. Пропорции удобрения менять не нужно, так как они являются оптимальными для любых культур».
