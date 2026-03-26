Чужие симки, свои кредиты: суд дал срок петербургским кибермошенникам

Калининский районный суд Санкт-Петербурга признал виновными двух мужчин в мошенничестве и незаконном доступе к компьютерным данным. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.
Согласно материалам расследования, один из них придумал схему мошенничества, эксплуатируя уязвимости систем онлайн-выдачи кредитов.
С соучастником они регистрировались у сотовых операторов на восстановленных номерах и применяли их для входа в аккаунты портала госуслуг, чтобы оформлять кредиты на реальных владельцев этих номеров.
В общей сложности они взяли кредитов на 466 717 рублей. Оба признали вину и полностью компенсировали ущерб.
Суд приговорил одного из мошенников к 4,5 годам принудительных работ, а другого — к 3 годам и 2 месяцам такого наказания.