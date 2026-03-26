Чужие симки, свои кредиты: суд дал срок петербургским кибермошенникам
Заливаем лаваш сметаной – пышный пирог готов через 30 минут: такая вкуснотища – словами не передать Полезное
3 ложки в горшок – и комнатные цветы не остановить: штампуют бутоны без продыху, как угорелые, листья стали зеленее крокодила Полезное
Сеять или нет: Торфяные таблетки для томатов - плюсы и минусы от экспертов Полезное
Не отходы, а стимуляторы цветения: спатифиллум выдает бутон за бутоном – за белыми парусами зелени не видно  Полезное
Русская Помпея на Клязьме: как выглядит столица каменных палат, которую еще не превратили в лубочную картинку Полезное
Чужие симки, свои кредиты: суд дал срок петербургским кибермошенникам

Опубликовано: 26 марта 2026 18:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU
Калининский районный суд Санкт-Петербурга признал виновными двух мужчин в мошенничестве и незаконном доступе к компьютерным данным. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.​

Согласно материалам расследования, один из них придумал схему мошенничества, эксплуатируя уязвимости систем онлайн-выдачи кредитов.

С соучастником они регистрировались у сотовых операторов на восстановленных номерах и применяли их для входа в аккаунты портала госуслуг, чтобы оформлять кредиты на реальных владельцев этих номеров.​

В общей сложности они взяли кредитов на 466 717 рублей. Оба признали вину и полностью компенсировали ущерб.

Суд приговорил одного из мошенников к 4,5 годам принудительных работ, а другого — к 3 годам и 2 месяцам такого наказания.

Юлия Аликова
