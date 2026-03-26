Рассаде сразу после пересадки – обязательно: профилактика 3-х самых опасных заболеваний по заветам эксперта

Как защитить рассаду после пересадки в открытый грунт от тяжелых заболеваний

Рассаду готовят к пересадке закаливанием, удобрениями и антистрессовыми препаратами. Но даже при таком подходе есть риск того, что растения в первые дни после пересадки, когда их иммунитет наиболее уязвим, пострадают от серьезных заболеваний. О том, как их предотвратить, рассказал опытный ученый-агроном Хромов Николай Владимирович.

Черная ножка

Это тяжелое грибковое или бактериальное (реже) заболевание рассады. Причинами выступают переувлажненная почва, слишком близко посаженные друг к другу растения, отсутствие вентиляции в теплице. Распознать черную ножку можно по стеблю сеянца: он становится тонким и темным, а затем падает.

Лечения от черной ножки нет, поэтому если вы заметили пораженные растения, их нужно удалить.

Для предотвращения заболевания сразу после пересадки поливайте рассаду умеренно, а после полива рыхлите почву. Грунт стоит присыпать прокаленным песком или золой, чтобы влага не скапливалась у основания стебля.

Корневая гниль

Опасность этого заболевания – в том, что обнаружить его можно только по увядшей рассаде, когда корни уже поражены, но увидеть это до поры до времени невозможно. Причины – холодный грунт и переувлажненная почва.

Чтобы не допустить этого заболевания, используйте здоровый обработанный грунт. Поливайте рассаду теплой отстоянной водой. Холодная вода – серьезное испытание для корней.

Пятнистость листьев

Это группа различных болезней растений, которые объединяются под общим симптомом: на листьях появляются некрозные пятна. Чтобы этого не допустить, обеспечьте рассаде хорошее освещение и почаще проветривайте теплицу. С фазы двух-трех настоящих листочков после пересадки обрабатывайте растения биостимулятором Экопин.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как правильно пересадить рассаду в теплицу.