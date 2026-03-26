Куры несутся как бешеные: полезные советы от опытного птицевода – вся правда о мешанке

Не следует доверять тем, кто твердит о высокой продуктивности кур-несушек при использовании зерна в сочетании с комбикормом. В действительности, в течение первого года жизни все куры демонстрируют хорошую яйценоскость. Однако, применение влажных мешанок позволяет значительно увеличить количество яиц, а также улучшить их вкусовые качества.
Процесс приготовления мешанок довольно просто. Каждый владелец птицы выбирает оптимальный вариан, исходя из своих возможностей. Автор блога "Хозяйство Воронова" посвятил значительное время поиску эффективных методов содержания кур-несушек, направленных на повышение яйценоскости. Он придерживается мнения, что наиболее правильным является кормление птицы натуральными продуктами.
Опыт автора включает использование дорогостоящих комбикормов и различных добавок, рекомендованных птицеводами. Однако, ничего хорошего из этой затеи не вышло. Кроме того, было установлено, что такие добавки могут быть даже вредны. Блогер поделился рецептом приготовления мешанки.
Основными компонентами являются картофель и морковь, которые используются в вареном виде.
Картофельные очистки не утилизируются, а собираются и хранятся в морозильной камере.
Накопленные отходы отвариваются и затем используются в качестве корма для птицы.
Дважды в неделю в рацион птицы вводятся мясные и бульонные смеси, предварительно порционно замороженные. В зимний период рекомендуется включать несоленое сало.
В результате куры несутся много, а яйца получаются крупными и очень вкусными.
