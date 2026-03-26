Старинная деревня на окраине России: сокровище Русского Севера – суровая, но красивая – как добраться и что посмотреть

Северная жемчужина в российской глубинке

На окраине страны, в тихом уголке Архангельской области, среди лесов и полей спряталась старинная деревня, которую по праву считают северной жемчужиной российской глубинки. Тишина, простор, деревянные дома и уникальные храмы, пережившие века и лихолетья, – все это создает неповторимую атмосферу Русского Севера.

Речь идет о деревне Зачачье, основанной в 1560 году. Она находится за рекой Большая Чача, отсюда и такое необычное название. Чача, в свою очередь, происходит от саамского слова "чадзь", что переводится как "вода".

Достопримечательности Зачачья

Деревянная церковь Николая Чудотворца

Визитной карточкой и главным сокровищем деревни считается деревянная церковь Николая Чудотворца, появившаяся в Зачачье в 1686 году и представляющая собой настоящий шедевр северного зодчества. Изначально она стояла в Емецком остроге. Но в 1686 году крестьяне Никольского прихода попросили архиепископа Холмогорского и Важского Афанасия перенести церковь из острога в Зачачьевскую волость. В 1687 году она была освящена.

В июле 1747 года в церковь ударила молния, и она загорелась. После пожара храм восстановили и, вероятно, в это время изначально шатровое завершение заменили на кубоватое. В 1909 году из-за ветхости церковь перестроили. Работы проводились под наблюдением археологической комиссии и губернского архитектора А. А. Каретникова.

Сегодня это памятник культуры федерального значения, один из 5 самых больших деревянных храмов России.

Каменный храм во имя великомученика Димитрия Солунского

Рядом с Никольской церковью находится кирпичная церковь, построенная в 1895 году в духе эклектики. До этого времени здесь был деревянный храм, который в 1614 году сожгли поляки и литовцы. Затем была построена другая церковь. Она пала в огне в 1884 году. В 30-е годы 20 века храм был закрыт. Прошлым летом его восстанавливали: время от времени здесь проводят службы.

Как живут люди в Зачачье

Сегодня в деревне Зачачье проживает чуть больше 100 человек. Кругом стоят крепкие дома, но есть и заброшенные. Магазинов в деревне нет. Местные жители ездят за продуктами в крупное село Емецк, которое находится в 9 километрах от Зачачья. Там же есть больница.

Как добраться до Зачачья

Доехать до Зачачья можно из Архангельска на автобусе №5943 и №5033. Время в пути составит 2,5 часа.

Если вам доведется побывать в Архангельской области, то обязательно заедьте в Зачачье, побродите по деревне, посмотрите на храмы и просто постойте рядом со старыми домами. Ведь такие северные деревни на краю России – это живая память страны и часть нашей общей истории.

Ранее мы сообщали, как живет заброшенный поселок среди глухих марийских лесов.