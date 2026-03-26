Не шею: в мае на шашлык берите другой отруб - сочнее, мягче, пересушить невозможно: совет Высоцкой
Не шею: в мае на шашлык берите другой отруб - сочнее, мягче, пересушить невозможно: совет Высоцкой

Опубликовано: 26 марта 2026 21:22
 Проверено редакцией
Legion-Media
Какое мясо выбрать на майские пикники

Совсем скоро начнется сезон майских пикников. На шашлык многие стараются брать свиную шею. Она мягкая, в меру жирная и предсказуемо прожаривается. Но канал Юлии Высоцкой рекомендует отруб, который может превзойти шею по сочности и вкусу — подчеревок (нижняя часть грудинки, брюшина). Мясо, которое чаще идет на бекон, на мангале раскрывается неожиданно ярко.

Почему подчеревок лучше шеи - мнение эксперта

Свиная шея бывает разной: можно купить суховатый край или передержать на мангале и получить жёсткое мясо. Подчеревок не испортит и малоопытный шашлычник. У него есть три главных преимущества:

  • Слои мяса и жира чередуются, распределены равномерно.
  • При жарке жир тает и пропитывает мясо изнутри, поэтому пересушить его не получится.
  • Тающий жир формирует аппетитную карамелизованную корочку.

Как выбрать и нарезать мясо на шашлык

Выбирайте куски, на которых равномерно чередуются мясо и сало, но с преобладанием мясных прослоек. Хорошие куски для шампура - 4×4 см. Слишком мелко резать не стоит — получите шкварки, а не шашлык.

Мариновать подчеревок проще простого. Добавлять уксус или кефир не нужно, мясо и так мягкое.

На 1,5 кг подчеревка: 3 луковицы нарезают полукольцами, добавляют по 1 ч. л. свежемолотого чёрного перца и паприки и 1 ст. ложку соли.
Лук и специи добавляют в мясо, перемешивают и оставляют на 2–3 часа мариноваться.

При жарке будьте готовы к тому, что жир будет таять. Держите рядом бутылку с водой и сбивайте огонь, слегка сбрызгивая угли. Мясо прожаривается быстро, достаточно 15–20 минут до золотисто-коричневой корочки и мягкой сочной мякоти.

Подавайте мясо с зеленью, луком, свежими овощами, нежирным соусом. Попробуйте заменить привычную шею на подчеревок хотя бы раз — и, возможно, вы пересмотрите свои шашлычные приоритеты.

Ранее Городовой рассказал, как приготовить тыквенный суп с имбирем.

Автор:
Алина Владимирова
