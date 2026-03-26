Не картофель, а золотая жила: собираем по 500 кг с 1 сотки даже на Севере – клубни крупные, вкусные, лежкость 10 из 10

Высокоурожайный и неприхотливый сорт картофеля

Каждый дачник хочет без особых забот и хлопот вырастить картофель и собрать богатый урожай. Но для этого важно выбрать правильный сорт, который отличается неприхотливостью, устойчивостью к болезням и радует большим количеством крупных, вкусных и лежких клубней. И, оказывается, такой есть. О нем рассказала выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова.

Описание сорта

По словам экперта, речь идет о сорте "Лапоть", который вывели не селекционеры, а простые дачники еще в 50-е годы прошлого столетия. Изначально его выращивали в Сибири, поэтому такой картофель назывался "Сибирским лаптем", а со временем сорт распространился на другие регионы России и его название сократили.

Картофель прекрасно себя чувствует на почвах любого типа, растет даже на Севере. Отличается морозоусточивостью и не боится засухи. Кусты вырастают раскидистыми, высотой до 60 сантиметров с густой ботвой. Цветут очень обильно. Перед посадкой клубни лучше прорастить. Это занимает около 25 дней. Схема посадки: 35х60 сантиметров. Если лето стоит незасушливое, то поливать картофель достаточно 3 раза за сезон: во время формирования бутонов, в начале и по окончании цветения. В засуху лучше обеспечить огородной культуре еженедельный полив.

Урожайность

Урожай можно выкапывать уже через 65-80 дней после посадки. Клубни вырастают продолговатыми, с красной кожурой и кремовой мякотью, вкусными и лежкими, весом до 800 граммов. По форме напоминают лапоть. Идеально подходят и для жарки, и для пюре. Урожайность достигает 500 килограммов с 1 сотки.

Личный опыт дачников

Дачники оставляют о сорте "Лапоть" только положительные отзывы:

"Сорт "Лапоть" отличается неприхотливостью и растет на любой земле, ни разу не болел, очень урожайный. Клубни от 200 до 800 граммов. Внутри не пустые, лежат хорошо. Перед посадкой режем на части: нет мелочи совсем. Вкусный". "Сорт "Лапоть" – один из многих, которые пользовались спросом еще во время СССР. Вкус этого картофеля, по воспоминаниям старожилов, был выше всяких похвал. С радостью бы его посадил, однако семян так и не отыскал. Проживаю в республике Бурятия, и здесь "Лапоть" – огромная редкость. Помню, что этот сорт картофеля обладает хорошей урожайностью. Пробую найти огородников, которые располагают клубнями этого сорта. Хочется возродить выращивание именно этого сорта. Ставлю высшую оценку – потому что помню, что картофель этот был рассыпчатый, и прямо таял во рту в вареном виде".

