Путепровод над путями Витебского направления: Тярлево потеряет 60 домов

Правительство Санкт-Петербурга одобрило проект планировки территории и межевания для строительства путепровода на Московском шоссе через пути Витебского направления с прилегающими подходами.
Об этом сообщает 78.ru, изучивший документ на сайте администрации города. Для государственных нужд будет изъято свыше 60 участков земли, преимущественно с жилыми домами в посёлке Тярлево.
Документ содержит схемы красных линий, зон размещения и реконструкции объекта, положение о его строительстве, а также чертежи межевания, список новых участков с координатами и разрешенным использованием.
За контроль проекта отвечает вице-губернатор Линченко.