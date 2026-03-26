Путепровод над путями Витебского направления: Тярлево потеряет 60 домов
Путепровод над путями Витебского направления: Тярлево потеряет 60 домов

Опубликовано: 26 марта 2026 22:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Elena Mayorova
Правительство Санкт-Петербурга постановило утвердить проект планировки и межевания территории для размещения путепровода.

Правительство Санкт-Петербурга одобрило проект планировки территории и межевания для строительства путепровода на Московском шоссе через пути Витебского направления с прилегающими подходами.

Об этом сообщает 78.ru, изучивший документ на сайте администрации города.​ Для государственных нужд будет изъято свыше 60 участков земли, преимущественно с жилыми домами в посёлке Тярлево.

Документ содержит схемы красных линий, зон размещения и реконструкции объекта, положение о его строительстве, а также чертежи межевания, список новых участков с координатами и разрешенным использованием.

За контроль проекта отвечает вице-губернатор Линченко.

Автор:
Юлия Аликова
