Всего одно средство - и курятник готов к лету: ни грязи, ни паразитов - куры от радости начнут небывалую яйценоскость

С наступлением настоящей весны нужно задуматься не только о дачных делах, но и о работе в курятнике. За зиму в помещении скопилось много грязи, пыли, что способно навредить несушкам. Помочь в данном случае может только обработка.
Правильное обеззараживание курятника способно не только навести чистоту, но и уничтожить грибки, паразитов. Состав для обработки должен быть безопасным. Отличным вариантом станет известь.
Приготовление раствора
Необходимо развести известь с водой, консистенция готового средства должна напоминать жидкую сметану. На 10 кв. метров курятника хватит 5 кг сухой извести.
Подготовка курятника к обработке
Изначально следует убрать все то, что будет мешать обработке. Необходимо удалить сухой помет, убрать подстилку, промести пыль со стен и потолка. Только после этого можно начинать наносить известь.
«Стены, потолок, гнёзда, насесты, инвентарь обработать с помощью малярного валика, а в углах и недосягаемых местах малярной кистью. На пол можно просто рассыпать по всей площади сухую известь», - сообщает канал «Хозяйство Воронова».
Известь сохнет очень быстро, поэтому уже через несколько часов можно размещать новую подстилку, запускать птиц в курятник.
Советы от птицевода:
«Не оставляйте в курятнике после уборки старую подстилку, иначе эффективность обработки существенно снизится. Также следует обновить солому в гнездах».
«В качестве подстилки можно использовать не только солому, но и древесные опилки. Они отлично впитывают влагу, поглощают запахи. Курам опилки очень нравятся, так как птицы любят в них копаться».
