Переводы между людьми не тронут: что меняется с 1 апреля

В Минфине РФ уточнили: новые правила переводов, которые вступят в силу с 1 апреля, не повлияют на операции между физлицами.
Изменения касаются исключительно платежей в бюджетную систему, пояснили в пресс-службе министерства. Как указано в сообщении, переводы между гражданами этот документ не затрагивает.
Обновлённые требования регулируют оформление реквизитов для оплаты налогов, сборов, штрафов и других взносов на казначейские счета.
Ранее отмечалось, что правки носят технический характер и призваны улучшить платёжную систему.