Переводы между людьми не тронут: что меняется с 1 апреля

Опубликовано: 26 марта 2026 21:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online
Изменения правил переводов носят технический характер и направлены на совершенствование платёжной системы.

В Минфине РФ уточнили: новые правила переводов, которые вступят в силу с 1 апреля, не повлияют на операции между физлицами.

Изменения касаются исключительно платежей в бюджетную систему, пояснили в пресс-службе министерства.​ Как указано в сообщении, переводы между гражданами этот документ не затрагивает.

Обновлённые требования регулируют оформление реквизитов для оплаты налогов, сборов, штрафов и других взносов на казначейские счета.

Ранее отмечалось, что правки носят технический характер и призваны улучшить платёжную систему.

Автор:
Юлия Аликова
