Рассада крепче молодой дубравы: поможет улитка – инновационный метод выращивания перца от агронома Давыдовой
Рассада крепче молодой дубравы: поможет улитка – инновационный метод выращивания перца от агронома Давыдовой

Опубликовано: 25 марта 2026 09:36
 Проверено редакцией
Как вырастить перец при помощи улитки

Метод посева семян «в улитку» довольно часто используется продвинутыми садоводами. «Улитка» представляет собой скрученный рулетом материал с грунтом. Эта технология обеспечивает экономию пространства, позволяя разместить до 20 растений в одной «улитке».

Опытный агроном Ксения Давыдова поделилась рекомендациями по выращиванию рассады перцев с использованием этого метода. Для реализации потребуется небольшой объем грунта и полиэтиленовый отрезок размером 50х40 сантиметров.

Процесс начинается с размещения полиэтиленового материала на ровной поверхности. На верхнюю половину материала равномерно насыпается грунт, который затем увлажняется с помощью пульверизатора. Семена размещаются вдоль верхнего края полиэтилена с интервалом в 2 сантиметра. Далее нижняя половина материала накрывает верхнюю, образуя своеобразный «мешочек». После этого полиэтилен аккуратно сворачивается в плотный рулет и фиксируется резинками.

Полученную конструкцию следует разместить на подоконнике и регулярно увлажнять грунт из пульверизатора. Рассада может находиться в «улитке» до момента пикировки.

Ранее мы рассказали, как черенковать розы при помощи мха.

Автор:
Ксения Сафрыгина
