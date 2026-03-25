Рассада крепче молодой дубравы: поможет улитка – инновационный метод выращивания перца от агронома Давыдовой

Метод посева семян «в улитку» довольно часто используется продвинутыми садоводами. «Улитка» представляет собой скрученный рулетом материал с грунтом. Эта технология обеспечивает экономию пространства, позволяя разместить до 20 растений в одной «улитке».
Опытный агроном Ксения Давыдова поделилась рекомендациями по выращиванию рассады перцев с использованием этого метода. Для реализации потребуется небольшой объем грунта и полиэтиленовый отрезок размером 50х40 сантиметров.
Процесс начинается с размещения полиэтиленового материала на ровной поверхности. На верхнюю половину материала равномерно насыпается грунт, который затем увлажняется с помощью пульверизатора. Семена размещаются вдоль верхнего края полиэтилена с интервалом в 2 сантиметра. Далее нижняя половина материала накрывает верхнюю, образуя своеобразный «мешочек». После этого полиэтилен аккуратно сворачивается в плотный рулет и фиксируется резинками.
Полученную конструкцию следует разместить на подоконнике и регулярно увлажнять грунт из пульверизатора. Рассада может находиться в «улитке» до момента пикировки.
Ранее мы рассказали, как черенковать розы при помощи мха.