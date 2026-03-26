Домашний десерт, который выглядит как из кондитерской: весь секрет в креме и тесте
Домашний десерт, который выглядит как из кондитерской: весь секрет в креме и тесте

Опубликовано: 26 марта 2026 20:03
 Проверено редакцией
Готовим шоколадный рулет с кремом.

Шоколадные блины в сочетании с нежным кремом создают идеальный баланс сладости и текстуры. Рецептом десерта поделился автор Дзен-канала "Простые вкусные рецепты".

Ингредиенты

Для теста: мука — 200 г, какао — 50 г, сахар — 50 г, соль — 1/2 ч. л., яйца — 2 шт., молоко — 300 мл, кипяток — 300 мл, растительное масло — 2 ст. л.

Для крема: молоко — 500 мл, сахар — 150 г, желтки — 3 шт., кукурузный крахмал — 2 ст. л.

Приготовление

Сначала я просеиваю муку, какао и сахар, затем перемешиваю сухие ингредиенты венчиком. Добавляю яйца и вливаю тёплое молоко, после чего взбиваю массу до однородности. Затем вливаю кипяток и добавляю растительное масло, хорошо перемешиваю — получается жидкое шоколадное блинное тесто.

Выпекаю тонкие блины на разогретой сковороде, предварительно слегка смазав её маслом.

Далее готовлю крем: смешиваю желтки с крахмалом и небольшим количеством молока. В отдельной кастрюле нагреваю молоко с сахаром, затем тонкой струйкой вливаю желтковую смесь, постоянно помешивая. Довожу крем до загустения, снимаю с огня и накрываю плёнкой "в контакт", оставляю остывать.

Когда всё готово, выкладываю блины на пергамент, промазываю кремом и аккуратно сворачиваю рулет. Убираю его в холодильник для стабилизации. По желанию покрываю глазурью: растапливаю шоколад, добавляю немного растительного масла и орехи, затем распределяю сверху.

Примерное время приготовления: 40-50 минут + 2-3 часа на охлаждение

Автор:
Александр Асташкин
