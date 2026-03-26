Городовой / Вопросы о Петербурге / Какие документы нужны для получения загранпаспорта старого образца?
Какие документы нужны для получения загранпаспорта старого образца?

Опубликовано: 26 марта 2026 16:35
 Проверено редакцией
Для оформления загранпаспорта старого образца нужно собрать пакет документов.

Для оформления загранпаспорта старого образца (на 5 лет) в Санкт-Петербурге потребуются определённые документы. Этот тип паспорта позволяет вписать информацию о детях до 14 лет, что удобно для семей, и имеет более низкую госпошлину по сравнению с биометрическим вариантом.

Основные документы для взрослого

  • Паспорт гражданина РФ — оригинал и копии страниц с фотографией, регистрацией и сведениями о прошлых паспортах.
  • Заполненная анкета — два экземпляра. Её можно заполнить на Госуслугах (если есть подтверждённый аккаунт) или от руки/на компьютере при подаче через МФЦ.
  • Три фотографии размером 3,5 × 4,5 см.
  • Военный билет — для мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Если военный билет не выдавался, МВД самостоятельно запросит данные в военкомате.
  • Разрешение командования — для военнослужащих.
  • Действующий загранпаспорт (если есть и срок его действия не истёк).
  • Квитанция об оплате госпошлины — 2 000 рублей для взрослых и детей от 14 лет, 1 000 рублей для детей до 14 лет. Хотя ведомство не обязано требовать эту квитанцию, информация об уплате госпошлины должна быть в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.
  • Если меняли фамилию, потребуются документы, подтверждающие это (например, свидетельство о браке).

Где подавать документы

Подать заявление можно:

  • через портал Госуслуг;
  • в МФЦ (например, в центрах «Мои Документы» в Санкт-Петербурге);
  • в подразделение по вопросам миграции МВД.

При подаче через Госуслуги большинство данных подгрузится автоматически. Нужно будет проверить и подтвердить информацию онлайн.

Сроки оформления

Срок предоставления услуги исчисляется со дня подачи заявления и не должен превышать:

  • 1 месяц — при подаче документов по месту регистрации;
  • 3 месяца — при подаче по месту пребывания или фактического проживания.
  • В случае экстренной необходимости (например, при тяжёлой болезни или смерти близкого родственника) паспорт могут оформить в течение 3 рабочих дней.
Автор:
Пономарева Дарина
