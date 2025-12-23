Где в Петербурге найти самую красивую лестницу России

В Санкт-Петербурге находится сооружение, которое по праву может претендовать на звание самой шикарной лестницы в стране — это главная лестница Зимнего дворца, известная как Иорданская.

Величие высоты и смена имен

Парадное помещение, где расположена эта монументальная конструкция, поражает воображение: его высота достигает 22 метров — это высота почти семиэтажного здания.

Однако сама лестница известна под разными именами. Изначально она воспринималась и называлась просто парадной. Позднее ее стали именовать Посольской, поскольку она служила основным путем для иностранных посланников при явке к монарху.

“Иорданской позднее стали называть потому, что напротив нее со стороны фасада Зимнего дворца вырубали специальную прорубь, над которой ставили сень и купались в день водосвятия”.

Эта традиция, связанная с Крещением, принесла лестнице ее нынешнее, самое известное имя.

Пожар, уничтоживший дерево

История Иорданской лестницы начинается с трагедии. Предыдущий вариант парадной лестницы дворца, спроектированный Франческо Бартоломео Растрелли, был деревянным и сгорел во время страшного пожара 1837 года.

Примечательно, что та сгоревшая деревянная конструкция уже тогда поражала воображение своей дороговизной.

“Именно по ней ошарашенные послы приходили на прием к Елизавете Петровне”, для которой Растрелли и перестраивал дворец.

Основная цель лестницы заключалась в том, чтобы “производить сильное впечатление на послов, гостей и всяких высокопоставленных лиц”.

Триумф восстановления: почерк Стасова

После опустошительного пожара император Николай I принял решение восстановить парадную лестницу в точном соответствии с дореволюционным обликом. Восстановлением занялся архитектор Василий Петрович Стасов.

Благодаря его кропотливой работе, можно сегодня любоваться главной лестницей Эрмитажа “практически в первозданном виде”. Стасов почти полтора года использовал архивные чертежи и описания, сделанные по памяти, для воссоздания шедевра.

Однако архитектор внес и свои авторские правки, не свойственные стилю Растрелли. Он оформил колонны в более “тяжелом” стиле и использовал собственные цветовые решения, оставив, таким образом, свой след в истории дворца.

Споры о стиле и экономия на скульптурах

Взгляды современников на изменения Стасова разделились. Писатель Александр Павлович отзывался о работе с восхищением, утверждая:

«Стасов как бы в содружестве с Растрелли создал выдающееся произведение».

В противоположность этому, художник А.Н. Бенуа считал, что замысел Растрелли был “испорчен сухостью и педантизмом” николаевского времени.

Некоторые аспекты вызывают вопросы и по сей день. Восстановление скульптур оказалось чрезвычайно затратным. По этой причине “некоторых из них взяли из Летнего сада. Так оказалось дешевле и проще”.

Эта экономия выглядит странно на фоне колоссальных расходов Николая I на другие грандиозные проекты того времени — строительство дворцов, покупку Александровской колонны и даже приобретение египетских сфинксов.

Непонимание, почему не нашлось средств на новые скульптуры для главной лестницы, остается загадкой.

Сегодня Иорданская лестница продолжает поражать воображение посетителей своей симметрией, масштабом и исторической значимостью. Она остается эталоном парадной архитектуры России.

