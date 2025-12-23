Где в Петербурге найти самую красивую лестницу России

В Санкт-Петербурге находится сооружение, которое по праву может претендовать на звание самой шикарной лестницы в стране — это главная лестница Зимнего дворца, известная как Иорданская.
Величие высоты и смена имен
Парадное помещение, где расположена эта монументальная конструкция, поражает воображение: его высота достигает 22 метров — это высота почти семиэтажного здания.
Однако сама лестница известна под разными именами. Изначально она воспринималась и называлась просто парадной. Позднее ее стали именовать Посольской, поскольку она служила основным путем для иностранных посланников при явке к монарху.
“Иорданской позднее стали называть потому, что напротив нее со стороны фасада Зимнего дворца вырубали специальную прорубь, над которой ставили сень и купались в день водосвятия”.
Эта традиция, связанная с Крещением, принесла лестнице ее нынешнее, самое известное имя.
Пожар, уничтоживший дерево
История Иорданской лестницы начинается с трагедии. Предыдущий вариант парадной лестницы дворца, спроектированный Франческо Бартоломео Растрелли, был деревянным и сгорел во время страшного пожара 1837 года.
Примечательно, что та сгоревшая деревянная конструкция уже тогда поражала воображение своей дороговизной.
“Именно по ней ошарашенные послы приходили на прием к Елизавете Петровне”, для которой Растрелли и перестраивал дворец.
Основная цель лестницы заключалась в том, чтобы “производить сильное впечатление на послов, гостей и всяких высокопоставленных лиц”.
Триумф восстановления: почерк Стасова
После опустошительного пожара император Николай I принял решение восстановить парадную лестницу в точном соответствии с дореволюционным обликом. Восстановлением занялся архитектор Василий Петрович Стасов.
Благодаря его кропотливой работе, можно сегодня любоваться главной лестницей Эрмитажа “практически в первозданном виде”. Стасов почти полтора года использовал архивные чертежи и описания, сделанные по памяти, для воссоздания шедевра.
Однако архитектор внес и свои авторские правки, не свойственные стилю Растрелли. Он оформил колонны в более “тяжелом” стиле и использовал собственные цветовые решения, оставив, таким образом, свой след в истории дворца.
Споры о стиле и экономия на скульптурах
Взгляды современников на изменения Стасова разделились. Писатель Александр Павлович отзывался о работе с восхищением, утверждая:
«Стасов как бы в содружестве с Растрелли создал выдающееся произведение».
В противоположность этому, художник А.Н. Бенуа считал, что замысел Растрелли был “испорчен сухостью и педантизмом” николаевского времени.
Некоторые аспекты вызывают вопросы и по сей день. Восстановление скульптур оказалось чрезвычайно затратным. По этой причине “некоторых из них взяли из Летнего сада. Так оказалось дешевле и проще”.
Эта экономия выглядит странно на фоне колоссальных расходов Николая I на другие грандиозные проекты того времени — строительство дворцов, покупку Александровской колонны и даже приобретение египетских сфинксов.
Непонимание, почему не нашлось средств на новые скульптуры для главной лестницы, остается загадкой.
Сегодня Иорданская лестница продолжает поражать воображение посетителей своей симметрией, масштабом и исторической значимостью. Она остается эталоном парадной архитектуры России.
