Где в Санкт-Петербурге находится храм Ксении Блаженной?

Часовня святой блаженной Ксении Петербургской расположена на Смоленском православном кладбище в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Это одна из самых почитаемых православных святынь города, привлекающая множество паломников.

История

Ксения Петербургская, умершая в конце XVIII или начале XIX века, была похоронена на Смоленском кладбище. Люди, почитавшие блаженную Ксению, разбирали землю с её могильного холма. Холм насыпали несколько раз. Позже на месте холма была положена каменная плита, которую также разбирали по камушкам.

В третьей четверти XIX века на этом месте была построена маленькая часовня. В 1902 году по проекту архитектора Александра Всеславина была возведена большая каменная часовня в русском стиле. Освящена она была 12 октября старого стиля 1902 года.

В сентябре 1940 года часовню закрыли вместе со Смоленской церковью. Тогда же было принято решение снести часовню, однако оно было позже отменено. Во время блокады Ленинграда в часовне находился склад тары из-под горючих жидкостей. В те годы было утеряно большое количество церковных ценностей.

В 1947 году часовня была открыта и после ремонта 1 февраля 1947 года освящена настоятелем Смоленской церкви протоиереем Василием Раевским. 18 ноября 1962 года по решению митрополита Пимена (будущего Патриарха Пимена) и властей она была вновь закрыта и отдана под мастерскую по ремонту обуви, а затем в 1980 году под скульптурную мастерскую.

Русской Православной Церкви часовня была возвращена только в 1983 году. После проведения реставрационных работ она была вновь освящена 10 августа 1987 года митрополитом Ленинградским и Новгородским Алексием (Ридигером). В 2003 году над часовней была восстановлена золочёная главка.

Архитектура

Стены часовни сложены из кирпича, окрашены в светло-зелёный цвет. Каждую сторону фасада украшает группа из трёх арочных остроконечных окон с распорками в виде колонн. Окна украшены витражными иконами. На передней и задней сторонах фасада карниз украшен полукруглым кокошником с мозаичными образами Христа (на задней стороне) и Ксении Петербургской (на передней стороне).

Здание завершает чешуйчатый шатёр, увенчанный золочёной луковичной главкой с крестом. Внутри главным украшением часовни является мраморный иконостас с мозаичным образом распятого Христа.

В часовне под спудом (под землёй) находятся мощи блаженной Ксении Петербургской.

Богослужения

Ежедневно в 08:30, 11:30, 14:30 и 16:30 (вечером — с водосвятием) совершаются молебны с акафистом святой блаженной Ксении Петербургской. На каждом молебне в часовне читаются записки и происходит помазание верующих маслом, освящённым на гробнице святой.

В дни прославления и памяти святой блаженной Ксении Петербургской — ежегодно 6 февраля и 6 июня — часовня работает по особому графику: с 07:00 до 21:00.

