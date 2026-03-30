Где в Санкт-Петербурге проходит выставка произведений Карла Брюллова?

В Русский музей в Санкт-Петербурге в постоянную экспозицию вернулись шедевры Карла Брюллова после их экспонирования в Третьяковской галереи.

В феврале 2026 года в Санкт-Петербурге, в Русском музее, снова можно увидеть шедевры Карла Брюллова после их возвращения из Москвы. В 2024–2025 годах в Санкт-Петербурге прошла масштабная выставка «Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К. П. Брюллова». Это событие стало рекордным по посещаемости и значимости в истории музея. Экспозиция собрала более 300 произведений живописи и графики Карла Брюллова — одного из самых ярких представителей русского романтизма.

Главные шедевры выставки

«Последний день Помпеи» (1833). Шедевр, над которым художник работал около 6 лет. На полотне размером 456,5 × 651 см изображён момент извержения вулкана Везувий в 79 году н. э., уничтожившего город Помпеи. Источником для создания картины послужили письма очевидца катастрофы Плиния Младшего, а также натурное изучение развалин Помпей.

Перед выставкой картина прошла первую за 200 лет комплексную реставрацию. Специалисты удалили старые записи и тонировки, восстановили утраченные фрагменты, провели регенерацию лака и тонировку потёртостей. Реставрация длилась 9 месяцев и проходила в корпусе Бенуа Русского музея. Посетители могли наблюдать за процессом через стеклянную перегородку.

После удаления пожелтевшего лака картина заметно посветлела. Реставраторы обнаружили, что в правой части полотна три группы персонажей изначально были расположены по диагонали, но из-за лака казались плоскими.

«Христос во гробе» (1845–1846). Уникальная работа, созданная в технике транспарент — масляная живопись на холсте, который должен подсвечиваться сзади. Картина была написана по заказу генерал-губернатора Финляндии графа Александра Адлерберга для его домовой церкви.

У этой работы непростая судьба. После отъезда Адлерберга в Германию картина перешла в общину православного храма в Брюсселе. В начале 2000-х годов её приобрёл немецкий коллекционер Александр Певзнер. При ввозе в Россию для экспертизы Певзнер указал недостоверную стоимость, что привело к уголовному делу о контрабанде. Картина была конфискована как вещественное доказательство и долгое время хранилась в Русском музее.

На выставке «Христос во гробе» экспонировался с подсветкой, как задумывал автор. Тёмный задний план поглощает часть деталей, а свет подчёркивает фигуру Христа, склонившегося над ним ангела и терновый венец. Это единственная картина Брюллова без его подписи.