Городовой / Вопросы о Петербурге / Где в Санкт-Петербурге проживает Виктор Салтыков?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Где в Санкт-Петербурге проживает Виктор Салтыков?

Опубликовано: 23 апреля 2026 15:55
 Проверено редакцией
певец, салтыков
Global Look Press/Petrov Sergey
Российский певец Виктор Салтыков ппроживает в коттеджном посёлке Никитские Поляны в Московской области.

Виктор Салтыков, известный российский певец, не проживает в Санкт-Петербурге. По данным на 2026 год, его основное место жительства — коттеджный посёлок Никитские Поляны в Московской области, рядом с Домодедово.

Дом в Никитских Полянах

Особняк построен по проекту петербургских дизайнеров, это двухэтажное здание с просторным внутренним пространством. К дому ведёт длинная лестница из натурального камня, над которой расположены металлические арки, обвитые цветами летом. По бокам от лестницы растут можжевельник и другие декоративные растения. Фасад дома выкрашен в жёлтый цвет, что делает его ярким акцентом, особенно зимой, когда вокруг лежат сугробы.

Некоторые особенности интерьера:

  • Зимний сад на первом этаже. В нём стоит белоснежный рояль, на котором Салтыков регулярно играет.
  • Гостиная в светлой цветовой гамме. В помещении есть камин и картины на стенах.
  • Кухня и обеденная зона. Мебель изготовлена из натурального дерева под заказ.
  • На втором этаже расположены спальни, гардеробная, детская и санузлы.
  • На цокольном этаже находятся студия звукозаписи и бассейн с сауной.
  • Салтыков лично участвовал в отделке дома — например, сам укладывал плитку в одном из санузлов и гордится этим.
  • Вокруг дома много растительности, которую посадили хозяева. На заднем дворе есть терраса, где летом принимают гостей. Также на участке есть небольшой дом для помощников, который изначально планировался как гостевой.

Связь с Санкт-Петербургом

Несмотря на проживание в Подмосковье, Салтыков сохраняет связь с Санкт-Петербургом — городом, где он родился и вырос. В интервью он вспоминал, что до 19 лет жил на Кировском проспекте, в доме 16, рядом с «Ленфильмом» (дом 12).

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью