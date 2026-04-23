Где в Санкт-Петербурге проживает Виктор Салтыков?

Виктор Салтыков, известный российский певец, не проживает в Санкт-Петербурге. По данным на 2026 год, его основное место жительства — коттеджный посёлок Никитские Поляны в Московской области, рядом с Домодедово.
Дом в Никитских Полянах
Особняк построен по проекту петербургских дизайнеров, это двухэтажное здание с просторным внутренним пространством. К дому ведёт длинная лестница из натурального камня, над которой расположены металлические арки, обвитые цветами летом. По бокам от лестницы растут можжевельник и другие декоративные растения. Фасад дома выкрашен в жёлтый цвет, что делает его ярким акцентом, особенно зимой, когда вокруг лежат сугробы.
Некоторые особенности интерьера:
- Зимний сад на первом этаже. В нём стоит белоснежный рояль, на котором Салтыков регулярно играет.
- Гостиная в светлой цветовой гамме. В помещении есть камин и картины на стенах.
- Кухня и обеденная зона. Мебель изготовлена из натурального дерева под заказ.
- На втором этаже расположены спальни, гардеробная, детская и санузлы.
- На цокольном этаже находятся студия звукозаписи и бассейн с сауной.
- Салтыков лично участвовал в отделке дома — например, сам укладывал плитку в одном из санузлов и гордится этим.
- Вокруг дома много растительности, которую посадили хозяева. На заднем дворе есть терраса, где летом принимают гостей. Также на участке есть небольшой дом для помощников, который изначально планировался как гостевой.
Связь с Санкт-Петербургом
Несмотря на проживание в Подмосковье, Салтыков сохраняет связь с Санкт-Петербургом — городом, где он родился и вырос. В интервью он вспоминал, что до 19 лет жил на Кировском проспекте, в доме 16, рядом с «Ленфильмом» (дом 12).