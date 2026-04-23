Где в Санкт-Петербурге проживает Виктор Салтыков?

Виктор Салтыков, известный российский певец, не проживает в Санкт-Петербурге. По данным на 2026 год, его основное место жительства — коттеджный посёлок Никитские Поляны в Московской области, рядом с Домодедово.

Дом в Никитских Полянах

Особняк построен по проекту петербургских дизайнеров, это двухэтажное здание с просторным внутренним пространством. К дому ведёт длинная лестница из натурального камня, над которой расположены металлические арки, обвитые цветами летом. По бокам от лестницы растут можжевельник и другие декоративные растения. Фасад дома выкрашен в жёлтый цвет, что делает его ярким акцентом, особенно зимой, когда вокруг лежат сугробы.

Некоторые особенности интерьера:

Зимний сад на первом этаже. В нём стоит белоснежный рояль, на котором Салтыков регулярно играет.

Гостиная в светлой цветовой гамме. В помещении есть камин и картины на стенах.

Кухня и обеденная зона. Мебель изготовлена из натурального дерева под заказ.

На втором этаже расположены спальни, гардеробная, детская и санузлы.

На цокольном этаже находятся студия звукозаписи и бассейн с сауной.

Салтыков лично участвовал в отделке дома — например, сам укладывал плитку в одном из санузлов и гордится этим.

Вокруг дома много растительности, которую посадили хозяева. На заднем дворе есть терраса, где летом принимают гостей. Также на участке есть небольшой дом для помощников, который изначально планировался как гостевой.

Связь с Санкт-Петербургом

Несмотря на проживание в Подмосковье, Салтыков сохраняет связь с Санкт-Петербургом — городом, где он родился и вырос. В интервью он вспоминал, что до 19 лет жил на Кировском проспекте, в доме 16, рядом с «Ленфильмом» (дом 12).