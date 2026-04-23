Городовой / Полезное / Как подготовить сморчки к приготовлению: одного замачивания будет мало - без этих этапов грибы есть нельзя
Как подготовить сморчки к приготовлению: одного замачивания будет мало - без этих этапов грибы есть нельзя

Опубликовано: 23 апреля 2026 17:13
 Проверено редакцией
Правила, которые помогут сделать сморчки безопасными

Первыми грибами в лесу являются сморчки. Их внешний вид нельзя назвать презентабельным, однако они очень вкусные, поэтому имеют популярность среди грибников. Большое значение после сбора имеет правильная подготовка грибов к приготовлению. Потребуется не так уж много времени, однако от этого этапа зависит многое.

Как подготовить грибы к приготовлению:

  • Очистка. На этом этапе нужно удалить нижнюю часть ножки, видимую землю, листья и прочий мусор.
  • Вымачивание. Далее нужно подготовить кастрюлю с холодной водой, погрузить в нее грибы и оставить на 2 часа. Этот этап позволит избавиться от песка, который находится в складках грибов.
  • Промывка. Сморчки важно промыть на несколько раз. Большие грибы следует разрезать на две части, что позволит понять, если ли внутри насекомые или песок.

Только после этого этапа можно приступать к отвариванию грибов. Данный шаг является обязательным, ведь именно так получится избавиться от токсичных веществ, снизить риск отравления, сообщает портал "Горящая изба".

Как правильно отваривать

Грибы нужно залить холодной водой, поставить на огонь и довести до кипения. После этого следует убрать пену, оставить вариться на среднем огне в течение 20 минут. Далее слить отвар, хорошо промыть грибы.

Теперь сморчки являются безопасными. Их можно использовать для жарки, супов, пирогов и других блюд.

Ранее портал "Городовой" рассказал, где можно собирать сморчки.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
