Не гранат, а сахарное лакомство: как отличить спелый и сладкий плод от несъедобной кислятины — не выходя из магазина

Как выявить невкусный гранат прямо в магазине: не дайте себя обмануть

Гранат - это довольно популярный фрукт, который обожают взрослые и дети. В нем содержится полезнейший сок, который так приятно высасывать из мякоти, обрамляющей гранатовые зерна! Гранат можно есть "так просто", выжимать из него сок, а также украшать его зернами салаты и десерты. Но даже самое вкусное блюдо будет испорчено, если в него добавлен кислый гранат. Отличить вкусный спелый сладкий плод от кислятины - не так-то просто. И все же существует лайфхак, который поможет принести из магазина сахарный и сочный фрукт.

Выбирая гранат в магазине, обратите внимание на его хвостик. Если он закрыт, то плод поспешили сорвать с дерева, а это значит, что он еще не дозрел, а его мякоть - кислая и невкусная. А вот если хвостик "распустился" как цветок, то гранат полностью поспел, а потому отличается сладким и приятным вкусом.

Но если вы слишком поздно узнали об этом способе отличия спелого граната от неспелого и уже успели купить кислый несъедобный плод, то не выбрасывайте его. В нем столько витаминов, что просто жаль выкидывать их в мусорку. Из кислого граната можно приготовить различные блюда, например:

гранатовый соус к мясу, птице или рыбе;

гранатовый соус с чесноком и мёдом;

узбекский салат к плову или шашлыку. Из кислых зерен выжимают сок и маринуют в нем лук, а остальные зерна смешивают с луком;

маринад для мяса;

компот.

Ранее "Городовой" рассказывал, почему гороховый суп получается как размазня — жидкий и "пустой": эту ошибку допускают 9 из 10 хозяек.