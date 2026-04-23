Как сейчас называется Царское село?

Современный город Пушкин — это историческое Царское Село, переименованное в 1937 году в честь Александра Пушкина, который учился здесь в Лицее. Сегодня это внутригородское муниципальное образование в составе Санкт-Петербурга, известное своим дворцово-парковым ансамблем, включённым в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

История переименований

Изначально территория называлась Сарской мызой (от финского «саари» — остров и шведского «моис» — усадьба). В 1710 году Пётр I подарил эти земли будущей жене Екатерине I, и постепенно название трансформировалось в Сарское Село, а позже — в Царское Село. Это название город носил до 1917 года.

После Октябрьской революции в 1918 году его переименовали в Детское Село. Идея заключалась в том, чтобы превратить бывшую императорскую резиденцию в «город детства»: в дворцах разместили приюты, школы и трудовые коммуны. Однако этот проект просуществовал недолго.

В 1937 году, к 100-летию со дня гибели Александра Пушкина, город получил название Пушкин. Поэт не скрывал своей любви к Царскому Селу и неоднократно воспевал его в стихах.

Историческое название «Царское Село» сохранилось за музеем-заповедником, который объединяет дворцы и парки бывшей императорской резиденции.

