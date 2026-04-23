Порывы 20 м/с и мокрый снег в воскресенье: когда циклон отпустит Ленобласть и Петербург

Апрель решил напоследок «порадовать» нас суровым характером. Этой ночью в регион ворвался холодный северный ветер.
Коварная передышка в середине недели
Сегодня погода взяла небольшую паузу. Днем воздух прогрелся до +4…+9 градусов. Но ночи останутся по-зимнему морозными: от -2 до -7 градусов. Относительно комфортно будет только у воды.
Вместо снега пойдет дождь, а ветер ненадолго утихнет, пока центр циклона проходит мимо нас.
Воскресенье: шторм и снежный апокалипсис
Настоящее испытание начнется в воскресенье, сообщил в своем телеграм-канале синоптик Александр Колесов. Циклон зайдет с тыла, и погода резко испортится. Вот к чему стоит готовиться:
- Сильный ветер. Порывы достигнут 15–20 м/с. Это уровень, когда начинают падать ветки и летать плохо закрепленные конструкции.
- Возвращение сугробов. В воскресенье завалит Карельский перешеек. В понедельник и вторник снег может лечь уже по всей области и даже в самом Петербурге.
- Холод. Температура упадет до +1…+6 градусов.
Важная информация для водителей и дачников
Синоптики называют этот циклон «коварным». Его траектория постоянно меняется, поэтому прогнозы могут уточняться.
- Автомобилистам: Если вы уже успели «переобуться» в летнюю резину — будьте предельно осторожны. На дорогах в ночные и утренние часы будет очень скользко (гололедица). Лучше на пару дней пересесть на общественный транспорт.
- Садоводам: Заморозки до -7 могут погубить ранние посадки или почки на кустарниках. Если что-то уже высадили — обязательно укройте.
Есть ли надежда на потепление?
Хорошие новости всё же есть. По предварительным данным, к первым майским праздникам все должно успокоиться. В начале мая мы ждем долгожданное потепление, но пока нужно просто переждать этот «арктический привет».