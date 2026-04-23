Как не отравиться в экзотической стране: простые правила для активного отдыха — пусть бурлят только волны

Отравление - частый недуг российских туристов, которые отправились отдыхать в Азию или Африку. Впрочем, если не соблюдать элементарную гигиену, то отравиться можно где угодно - даже на российском черноморском побережье. Поэтому предлагаем внимательно изучить рекомендации, которые помогут уберечься от этой неприятности и провести отдых с комфортом.
Вот основные советы для тех, кто отправляется на отдых в экзотическую страну:
- всегда мойте фрукты и овощи. Причем для мытья используйте исключительно бутилированную воду;
- не берите фрукты и овощи в нарезку. Во-первых, нет гарантии, что они помыты. Во-вторых, это могут быть остатки вчерашнего недоеденного ужина;
- в любую поездку на экскурсию или на прогулку берите с собой бутылку с водой либо дезинфицирующие салфетки для обработки фруктов;
- откажитесь от напитков со льдом - это могут быть кубики замороженной водопроводной воды. О составе воды в кране большинства туристических стран каждый знает не понаслышке - пить ее категорически нельзя;
- не пейте воду из природных источников. Даже на высоте 5000 метров в воду могут попадать продукты жизнедеятельности животных и птиц, а горные реки накапливают токсины на всем своем протяжении;
- избегайте местных деликатесов. Кухня, которая "подойдет" российскому организму - европейская. Азиатская и африканская еда могут не усвоиться, из-за чего турист может испытать все "радости" отравления;
- не ешьте уличную еду. Неизвестно, какой водой ее мыли, на каком масле готовили и в каких санитарных условиях хранили. Плюс долгое нахождение на солнце не пойдет на пользу ни одному продукту;
- после купания в море всегда обливайтесь бутилированной водой, чистите зубы бутилированной водой.
А еще обязательно берите с собой аптечку. Состав стандартной аптечки для отпуска:
- сорбенты;
- таблетки против обезвоживания;
- таблетки для дезинфекции воды;
- таблетки для ЖКТ;
- жаропонижающее;
- антигистаминные препараты.
Простые правила сделают ваш отдых комфортным, активным и интересным и позволят провести отпуск на пляже, в горах или на прогулке по древним руинам, а не в кабинке туалета.
