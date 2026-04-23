Как не отравиться в экзотической стране: простые правила для активного отдыха — пусть бурлят только волны
Как не отравиться в экзотической стране: простые правила для активного отдыха — пусть бурлят только волны

Опубликовано: 23 апреля 2026 19:16
 Проверено редакцией
Legion-Media
Что нельзя есть и пить в азиатских и африканских странах, чтобы не отравиться

Отравление - частый недуг российских туристов, которые отправились отдыхать в Азию или Африку. Впрочем, если не соблюдать элементарную гигиену, то отравиться можно где угодно - даже на российском черноморском побережье. Поэтому предлагаем внимательно изучить рекомендации, которые помогут уберечься от этой неприятности и провести отдых с комфортом.

Вот основные советы для тех, кто отправляется на отдых в экзотическую страну:

  • всегда мойте фрукты и овощи. Причем для мытья используйте исключительно бутилированную воду;
  • не берите фрукты и овощи в нарезку. Во-первых, нет гарантии, что они помыты. Во-вторых, это могут быть остатки вчерашнего недоеденного ужина;
  • в любую поездку на экскурсию или на прогулку берите с собой бутылку с водой либо дезинфицирующие салфетки для обработки фруктов;
  • откажитесь от напитков со льдом - это могут быть кубики замороженной водопроводной воды. О составе воды в кране большинства туристических стран каждый знает не понаслышке - пить ее категорически нельзя;
  • не пейте воду из природных источников. Даже на высоте 5000 метров в воду могут попадать продукты жизнедеятельности животных и птиц, а горные реки накапливают токсины на всем своем протяжении;
  • избегайте местных деликатесов. Кухня, которая "подойдет" российскому организму - европейская. Азиатская и африканская еда могут не усвоиться, из-за чего турист может испытать все "радости" отравления;
  • не ешьте уличную еду. Неизвестно, какой водой ее мыли, на каком масле готовили и в каких санитарных условиях хранили. Плюс долгое нахождение на солнце не пойдет на пользу ни одному продукту;
  • после купания в море всегда обливайтесь бутилированной водой, чистите зубы бутилированной водой.

А еще обязательно берите с собой аптечку. Состав стандартной аптечки для отпуска:

  • сорбенты;
  • таблетки против обезвоживания;
  • таблетки для дезинфекции воды;
  • таблетки для ЖКТ;
  • жаропонижающее;
  • антигистаминные препараты.

Простые правила сделают ваш отдых комфортным, активным и интересным и позволят провести отпуск на пляже, в горах или на прогулке по древним руинам, а не в кабинке туалета.

Ранее "Городовой" рассказывал, где дешево отдохнуть пенсионеру в России: не только на даче — популярные места для отпуска-2026.

Анна Леонова
