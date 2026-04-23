Из старого рынка — в модную точку Петербурга: что происходит в Апраксином дворе

Жизнь Апраксина двора или знаменитой Апрашки – это симбиоз истории и современности.

Апраксин двор в Петербурге переживает еще одну попытку перезапуска. Это место давно знают и горожане, и туристы: исторический рынок в центре города много лет ассоциировался не только с торговлей, но и с хаосом, серыми схемами и запущенными корпусами.

Сейчас власти хотят сделать из него более спокойное, аккуратное и понятное пространство.

Что было раньше

Апраксин двор появился еще в середине XVIII века. Со временем он стал одним из самых известных торговых мест Петербурга.

Но в 1990-е и 2000-е годы у него появилась дурная репутация: здесь часто говорили о мошенниках, контрафакте и постоянных полицейских рейдах.

При этом место всегда оставалось живым. Здесь шла торговля, работали павильоны и магазины, а старые корпуса продолжали использоваться, пусть и не всегда в лучшем виде.

Что хотят сделать

Сейчас город делает ставку на постепенное обновление территории. Речь идет не о сносе всего подряд, а о том, чтобы приспособить старые здания XVIII–XIX веков под современную жизнь.

В работе находятся несколько корпусов, а часть помещений уже готовят к новым торгам и соглашениям с собственниками, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В 2026 году, например, планируют выставить на торги корпуса № 46 и № 47, причем первый лот обещают отдать со скидкой 25%, сообщила Вероника Бабаева, директор СПб ГБУ «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества».

Безопасность и порядок

Одна из главных задач — убрать ощущение небезопасности. На территории уже установлено больше 60 камер, а объект подключают к системе «Безопасный город». Это должно сделать район спокойнее и для покупателей, и для арендаторов.

Какие корпуса станут первыми

Особое внимание сейчас приковано к 37-му и 38-му корпусам. Они долго стояли в плохом состоянии и фактически превратились в руины, но именно с них может начаться более заметное преображение Апраксина двора.

В разных проектах реконструкции уже фигурируют идеи сохранить торговую функцию, но добавить к ней культурные и общественные пространства. Ранее обсуждались варианты с галереями, ремесленными площадками, коворкингами и даже гостиничными функциями.

Что получится в итоге

Если планы удастся довести до конца, Апраксин двор может стать чем-то средним между рынком, прогулочной зоной и городской достопримечательностью. Примером для такого подхода в Смольном называют Новую Голландию.