Как потеплело – бегу с корзинкой за сморчками: где искать весенние грибы и когда сезон

В России любители тихой охоты уже устремились в лес. Во многих регионах страны уже начался сезон сбора сморчков. Обычно это середина апреля – первая половина мая. Если весна ранняя и тёплая, а снег тает быстро, первые грибы появляются уже во второй декаде апреля. Растут сморчки обычно до лета, максимум – до первых чисел июня.
Где собирать сморчки
В России ареал распространения сморчков широк. Они предпочитают хвойные и лиственные леса, но также охотно селятся на полянах, опушках, вырубках и старых гарях. Даже в городских парках и на садовых участках.
Любимые соседи сморчков – липа, тополь, осина и ольха. Также они растут в местах, где почва прогревается быстрее – на южных склонах, у поваленных стволов, на участках с редкой травой.
Как правильно собирать сморчки
Сморчки очень хрупкие: шляпка крошится, ножка ломается. При сборе старайтесь:
- Срезать гриб острым ножом у основания ножки, не повреждая мицелий.
- В корзине перекладывать тканью или раскладывать шляпками в одну сторону, чтобы они не передавили друг друга.
Интересный факт: сморчки продолжают расти, даже когда их срезали. За несколько часов после сбора грибы могут подрасти на 1,5–2 см.
Сморчки, как и другие грибы, нужно уметь обрабатывать. Сырыми они ядовиты из-за содержания гиромитрина. Перед приготовлением грибы обязательно варят в подсоленной воде 10–15 минут, сливают отвар, и только потом жарят, тушат или запекают.
Опытные грибники знают: нельзя выходить на тихую охоту в местах вдоль дорог, на промзоны и городские свалки. Сморчки, как губка, впитывают тяжёлые металлы и токсины. Лес – единственное место, где их стоит собирать.
