Как потеплело – бегу с корзинкой за сморчками: где искать весенние грибы и когда сезон

Опубликовано: 17 апреля 2026 14:43
 Проверено редакцией
Где и когда собирать сморчки

В России любители тихой охоты уже устремились в лес. Во многих регионах страны уже начался сезон сбора сморчков. Обычно это середина апреля – первая половина мая. Если весна ранняя и тёплая, а снег тает быстро, первые грибы появляются уже во второй декаде апреля. Растут сморчки обычно до лета, максимум – до первых чисел июня.

Где собирать сморчки

В России ареал распространения сморчков широк. Они предпочитают хвойные и лиственные леса, но также охотно селятся на полянах, опушках, вырубках и старых гарях. Даже в городских парках и на садовых участках.

Любимые соседи сморчков – липа, тополь, осина и ольха. Также они растут в местах, где почва прогревается быстрее – на южных склонах, у поваленных стволов, на участках с редкой травой.

Как правильно собирать сморчки

Сморчки очень хрупкие: шляпка крошится, ножка ломается. При сборе старайтесь:

  • Срезать гриб острым ножом у основания ножки, не повреждая мицелий.
  • В корзине перекладывать тканью или раскладывать шляпками в одну сторону, чтобы они не передавили друг друга.

Интересный факт: сморчки продолжают расти, даже когда их срезали. За несколько часов после сбора грибы могут подрасти на 1,5–2 см, - пишет Ура.ру

Сморчки, как и другие грибы, нужно уметь обрабатывать. Сырыми они ядовиты из-за содержания гиромитрина. Перед приготовлением грибы обязательно варят в подсоленной воде 10–15 минут, сливают отвар, и только потом жарят, тушат или запекают.

Опытные грибники знают: нельзя выходить на тихую охоту в местах вдоль дорог, на промзоны и городские свалки. Сморчки, как губка, впитывают тяжёлые металлы и токсины. Лес – единственное место, где их стоит собирать.

Ранее Городовой рассказал, как "воскресить" полуживую рассаду.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
