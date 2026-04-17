Воскресил полуживую рассаду за 1 день: добавил сладость из банки — стебельки воспряли духом, кабанеют на глазах
Воскресил полуживую рассаду за 1 день: добавил сладость из банки — стебельки воспряли духом, кабанеют на глазах

Опубликовано: 17 апреля 2026 11:04
 Проверено редакцией
Дачник рассказал, как смог оживить увядшую рассаду всего за один день

Рассада может хиреть и слабеть из-за дефицита микроэлементов. Можно восстановить увядшие кустики покупными стимуляторами, но это всегда препараты с химией в составе, поэтому растение может не справиться с нагрузкой. Дачник со стажем дед Егор предлагает отказаться от химических средств и сделать ставку на натуральные народные рецепты, которые смогут воскресить полуживую рассаду всего за один день.

Речь идет о меде. Он содержит глюкозу и фруктозу, которые дают растениям быструю энергию.

"Когда глюкоза попадает в почву, полезные бактерии активизируются: начинают активнее перерабатывать органику и высвобождать питательные вещества в форме, доступной корням", - отмечает автор блога "На даче у деда Егора".

А еще в меде есть органические кислоты, ферменты, витамины группы В и целый набор микроэлементов. Все эти компоненты рассада легко и быстро усваивает. Также мед славится своими антибактериальными и противогрибковыми свойствами.

Как приготовить удобрение

Разведите 1 чайную ложку меда в 1 л теплой воды и полейте рассаду по влажной земле. Достаточно по 50-100 мл на стаканчик. Повторять процедуру можно раз в 10-14 дней. Кроме того, медовым раствором растения можно опрыскивать из пульверизатора по листьям. Так средство будет проникать через листья и стимулировать фотосинтез. Можно совмещать оба способа.

Уже через день растения тронутся в рост, начнут крепчать, здороветь, а через три дня разница уже будет видна. Еще через неделю вы не узнаете свою рассаду: из хрупких полуживых ниточек она превратится в мощные сильные кусты.

Ранее "Городовой" рассказывал, какие 5 ошибок совершают 95% дачников: плодородная земля потом превращается в безжизненную пустыню.

Автор:
Анна Леонова
