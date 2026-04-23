Драники теперь готовлю только из свёклы — забываю о картофельных: этот вариант круче и проще
Рука Дивеева, хладнокровие Сперцяна и «джокер» Жубал: как «Зенит» потерял лидерство в РПЛ Город
15 часов света против мокрого снега: почему в Петербурге пора снова доставать зимние куртки Город
Главное осталось в тени: факты о 5 символах России, которые не рассказывают туристам Полезное
24 апреля (8-й лунный день): влияние даты и что сделать для привлечения богатства Полезное
Лепим шарики и посыпаем сахаром – через 15 минут устраиваем на кухне чаепитие – "вкусняшки" для всей семьи Полезное
Драники теперь готовлю только из свёклы — забываю о картофельных: этот вариант круче и проще

Опубликовано: 23 апреля 2026 16:46
 Проверено редакцией
Готовый обед всего за 20 минут.

Рецептом свекольных драников поделилась автор Дзен-канала Tatiana Glow.

Ингредиенты:

свёкла варёная — 500 г, яйцо — 1 шт., мука — 5 ст. л., чеснок — по вкусу, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу

Приготовление

Сначала я натираю варёную свёклу на крупной тёрке — важно, чтобы она не была слишком водянистой. Добавляю яйцо, муку, измельчённый чеснок, соль и чёрный перец. Всё тщательно перемешиваю до однородной массы.

Разогреваю сковороду с растительным маслом. Ложкой выкладываю массу, формируя аккуратные драники.

Обжариваю на среднем огне по несколько минут с каждой стороны до золотистой, аппетитной корочки.

Получаются яркие, ароматные драники, которые исчезают со стола за считанные минуты.

Примерное время приготовления: 25 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить маринованые кабачки по-армянски.

Автор:
Александр Асташкин
