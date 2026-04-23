Драники теперь готовлю только из свёклы — забываю о картофельных: этот вариант круче и проще

Рецептом свекольных драников поделилась автор Дзен-канала Tatiana Glow.
Ингредиенты:
свёкла варёная — 500 г, яйцо — 1 шт., мука — 5 ст. л., чеснок — по вкусу, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу
Приготовление
Сначала я натираю варёную свёклу на крупной тёрке — важно, чтобы она не была слишком водянистой. Добавляю яйцо, муку, измельчённый чеснок, соль и чёрный перец. Всё тщательно перемешиваю до однородной массы.
Разогреваю сковороду с растительным маслом. Ложкой выкладываю массу, формируя аккуратные драники.
Обжариваю на среднем огне по несколько минут с каждой стороны до золотистой, аппетитной корочки.
Получаются яркие, ароматные драники, которые исчезают со стола за считанные минуты.
Примерное время приготовления: 25 минут
