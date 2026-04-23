Мариную кабачки как в Армении — и через день получаю вкуснейшую закуску: так вы ещё не готовили

Эта закуска из кабачков и сладкого перца получается невероятно ароматной.

Рецептом закуски, которая мгновенно улетает со стола, поделился автор Дзен-канала "Будет вкусно!".

Ингредиенты:

кабачки (или цуккини) — 800 г, сладкий перец — 3 шт., чеснок — 1 головка, зелень (укроп, петрушка) — небольшой пучок

для маринада: сахар — 60 г, соль — 30 г, уксус 6% — 70 мл, лавровый лист — 3-5 шт., перец горошком — 1 ч. л.

Приготовление

Сначала я готовлю маринад: в кастрюлю наливаю воду, добавляю соль, сахар, масло, уксус, лавровый лист и перец. Всё перемешиваю и ставлю на огонь.

Кабачки нарезаю кружочками. Если они молодые — кожицу можно оставить, если плотная — лучше очистить. Перец режу крупными кусками, чеснок — тонкими лепестками. Зелень можно оставить веточками или слегка измельчить.

Мариную кабачки как в Армении — и через день получаю вкуснейшую закуску: так вы ещё не готовили - image 1

Когда маринад закипает, закладываю кабачки и бланширую их около 3 минут. Затем вынимаю и, если нужно, делаю вторую партию.

После этого в том же маринаде бланширую перец — буквально 2 минуты, чтобы он остался слегка хрустящим.

В контейнер или банку выкладываю слоями: сначала кабачки, затем немного чеснока и зелени, потом перец. Повторяю слои, пока не закончатся овощи.

Заливаю всё горячим маринадом — это важно для правильного вкуса. Плотно закрываю крышкой и оставляю при комнатной температуре на 12 часов.

Затем убираю в холодильник ещё минимум на 12 часов. За это время овощи полностью пропитываются маринадом.

Примерное время приготовления: 24 часа

