Когда можно купаться в Ладожском озере?

Купание в Ладожском озере возможно, но требует учёта особенностей этого водоёма. Из-за большой площади, глубины и влияния арктических воздушных масс вода прогревается медленно, а купальный сезон довольно короткий. Однако в определённые месяцы и местах можно насладиться купанием, совмещая его с восхищением северной природой.
Когда можно купаться
Оптимальное время для купания — июль и август. В эти месяцы вода в южной мелководной части озера прогревается до +20… +24 °C, что считается комфортным для большинства людей. В центральной части температура обычно держится на уровне +18… +20 °C, а в северной, глубоководной, — редко превышает +14… +16 °C. На глубине более 50 метров вода остаётся холодной круглый год — около +4… +6 °C.
В июне температура воды составляет примерно +12… +15 °C. Некоторые любители активного отдыха купаются уже в начале лета, но для многих такая вода может показаться прохладной.
В сентябре в начале месяца вода иногда ещё остаётся комфортной, но с середины месяца температура начинает снижаться.
Где лучше купаться
Наиболее подходящие места для купания — мелководные песчаные пляжи южного побережья. Среди популярных локаций:
- пляжи деревни Коккорево;
- посёлки Ладожское Озеро и Имени Морозова.
Эти места доступны для посещения, до них можно добраться на пригородных поездах из Санкт-Петербурга.