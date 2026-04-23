Когда можно купаться в Ладожском озере?
Когда можно купаться в Ладожском озере?

Опубликовано: 23 апреля 2026 16:45
 Проверено редакцией
озеро, берег, вода
Global Look Press/Sergey Smirnov
Из-за большой площади, глубины и влияния арктических воздушных масс купальный сезон на Ладожском озере довольно короткий.

Купание в Ладожском озере возможно, но требует учёта особенностей этого водоёма. Из-за большой площади, глубины и влияния арктических воздушных масс вода прогревается медленно, а купальный сезон довольно короткий. Однако в определённые месяцы и местах можно насладиться купанием, совмещая его с восхищением северной природой.

Когда можно купаться

Оптимальное время для купания — июль и август. В эти месяцы вода в южной мелководной части озера прогревается до +20… +24 °C, что считается комфортным для большинства людей. В центральной части температура обычно держится на уровне +18… +20 °C, а в северной, глубоководной, — редко превышает +14… +16 °C. На глубине более 50 метров вода остаётся холодной круглый год — около +4… +6 °C.

В июне температура воды составляет примерно +12… +15 °C. Некоторые любители активного отдыха купаются уже в начале лета, но для многих такая вода может показаться прохладной.

В сентябре в начале месяца вода иногда ещё остаётся комфортной, но с середины месяца температура начинает снижаться.

Где лучше купаться

Наиболее подходящие места для купания — мелководные песчаные пляжи южного побережья. Среди популярных локаций:

  • пляжи деревни Коккорево;
  • посёлки Ладожское Озеро и Имени Морозова.

Эти места доступны для посещения, до них можно добраться на пригородных поездах из Санкт-Петербурга.

Автор:
Пономарева Дарина
