Главный сувенир из России: что такое «Матрешка» и как она появилась

Матрешка на сегодняшний день является самым популярным сувениром из России. Ее везут в разные страны, дарят президентам, голливудским звездам, монахам и искушенным коллекционерам. Но не все знают, откуда взялась эта полненькая дама и почему у нее в животе есть еще несколько уменьшенных копий.

Кто придумал матрешку

На самом деле есть несколько версий возникновения матрешки. Первая гласит, что еще в XIX веке (в 90-е годы) Анатолий Мамонтов имел в Москве обычный магазин с игрушками для малышей. Он сам изготавливал разнообразные фигурки, чтобы у маленьких деток развивались моторика, внимание и память. Постоянно нужно было придумывать что-то новенькое и оригинальное. Тогда родственники мастера отправились в Японию, чтобы вдохновиться и глянуть, а как же за границей работают подобные магазины.

Жена старшего брата предпринимателя привезла в Россию после недолгого путешествия фигурку японского божества. Именно его оригинальный вид и помог найти тот самый образ матрешки, к которому все привыкли.

Источник фото: Legion-Media

По второй версии никакой связи со Страной восходящего солнца у матрешки нет. Токарь Василий Звездочкин увидел деревянную болванку интересной формы и пришел с идеей к Мамонтову, как ее можно красиво обыграть. Он сделал первую игрушку, а на роспись отдал ее арбатским художникам.

Изначально матрешка была цельной и неразъемной. Ту, которую сейчас активно скупают туристы из разных стран, придумали уже в Сергиевом Посаде. Именно там ее доработали. Папой матрешки называют токаря Звездочкина, а мамой считают супругу Мамонтова. Она принимала активное участие в разработке сувенира.

Интересные факты

Самая большая матрешка в мире находится в Китае. Ее высота составляет 30 метров, а самая крошечная создана известным микроминиатюристом Анатолием Коненко из Омска. Там четыре игрушки и последняя всего лишь один миллиметр в высоту. Некоторые люди верят, что матрешки исполняют желания. Нужно положить записку в куклу и ждать. Чем красивее роспись, тем быстрее все исполнится.

Источник фото: Legion-Media

Матрешка еще задолго до появления самой игрушки появлялась в русских сказках. Ее мужем считается Петрушка. Первые матрешки имели весьма печальный вид. В Сергиевом Посаде росписью занимались иконописцы и улыбки на улицах персонажей они не рисовали. Только после 50-х годов все изменилось и сувениры стали выглядеть более дружелюбно.

Источник фото: Legion-Media