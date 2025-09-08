Городовой / Общество / «Белый список»: какие сайты нельзя отключить при блокировке интернета в России
Опубликовано: 8 сентября 2025 22:01
globallookpress/ Sergey Elagin

В случае отключения внешнего Интернета жизнь в сети не останавливается, важные сайты остаются на связи с пользователями.

Минцифры России разработал «белый список» сайтов и сервисов, которые будут работать даже при отключении Интернета.

Что такое «белый список» и зачем он нужен

Весной 2025 года в разных регионах России начали отключать мобильный интернет. Причина — протестировать использование сети, например, во время угрозы безопасности.

Чтобы не оставлять людей без связи, Минцифры предложило создать список сайтов, доступ к которым сохраняется даже в пределах ограничений.

Какие сайты вошли в список

Сфера Сайты
Государственные сайты «Госуслуги», портал для голосовых сигналов, официальные сайты президента и правительства
Основные соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники»
Популярные маркетплейсы Ozon и Wildberries
Банковские сервисы Сбербанк, Альфа-банк, Газпромбанк, Т-банк и Национальная система платежных карт
Личные кабинеты четырех крупных операторов связи МТС, «МегаФон», «Т2 РТК Холдинг» и «ВымпелКом» (Билайн)
Онлайн-сервисы Mail.ru, «Дзен», доска бесплатных объявлений Avito
Видеоплатформы Rutube и «Кинопоиск»
Онлайн-карты 2GIS
Сайт крупной торговой сети «Магнит»
Национальный мессенджер Макс

Этот список составлен на основе рейтингов самых популярных и нужных россиянам сайтов. Перечень обещают постоянно обновлять и дополнять, пишет Газета.ру.

В ближайшее время в списке планируют включить около 80 интернет-магазинов, компаний (например, «М.Видео», Lamoda, «Сбермаркет») и сервисов X5 Retail, пишет РБК.

Также Минцифры сотрудничает с ассоциацией туроператоров и Минэкономразвития для добавления сервисов из туристической отрасли.

Как будет работать доступ к «белым» сайтам

Операторы связи уже запустили тестовый режим, через который пользователи местного интернета получают доступ только к сайтам из «белого списка».

С технической точки зрения реализовано приоритетное пропускание трафика к этим сайтам, позволяющее обходить блокировку без отключения всей мобильной сети.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
