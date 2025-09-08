«Белый список»: какие сайты нельзя отключить при блокировке интернета в России

Минцифры России разработал «белый список» сайтов и сервисов, которые будут работать даже при отключении Интернета.
Что такое «белый список» и зачем он нужен
Весной 2025 года в разных регионах России начали отключать мобильный интернет. Причина — протестировать использование сети, например, во время угрозы безопасности.
Чтобы не оставлять людей без связи, Минцифры предложило создать список сайтов, доступ к которым сохраняется даже в пределах ограничений.
Какие сайты вошли в список
|Сфера
|Сайты
|Государственные сайты
|«Госуслуги», портал для голосовых сигналов, официальные сайты президента и правительства
|Основные соцсети
|«ВКонтакте» и «Одноклассники»
|Популярные маркетплейсы
|Ozon и Wildberries
|Банковские сервисы
|Сбербанк, Альфа-банк, Газпромбанк, Т-банк и Национальная система платежных карт
|Личные кабинеты четырех крупных операторов связи
|МТС, «МегаФон», «Т2 РТК Холдинг» и «ВымпелКом» (Билайн)
|Онлайн-сервисы
|Mail.ru, «Дзен», доска бесплатных объявлений Avito
|Видеоплатформы
|Rutube и «Кинопоиск»
|Онлайн-карты
|2GIS
|Сайт крупной торговой сети
|«Магнит»
|Национальный мессенджер
|Макс
Этот список составлен на основе рейтингов самых популярных и нужных россиянам сайтов. Перечень обещают постоянно обновлять и дополнять, пишет Газета.ру.
В ближайшее время в списке планируют включить около 80 интернет-магазинов, компаний (например, «М.Видео», Lamoda, «Сбермаркет») и сервисов X5 Retail, пишет РБК.
Также Минцифры сотрудничает с ассоциацией туроператоров и Минэкономразвития для добавления сервисов из туристической отрасли.
Как будет работать доступ к «белым» сайтам
Операторы связи уже запустили тестовый режим, через который пользователи местного интернета получают доступ только к сайтам из «белого списка».
С технической точки зрения реализовано приоритетное пропускание трафика к этим сайтам, позволяющее обходить блокировку без отключения всей мобильной сети.