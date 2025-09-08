«Оплатили 43 800 рублей — и прослезились»: что разочаровало туристов в Калининграде и почему они туда больше не хотят

Город на один раз или инвестиция в воспоминания?

Путешественники, мечтающие о «маленькой Европе» в России, часто выбирают Калининград.

Однако, реальность поездки может оказаться весьма дорогостоящей, заставляя задуматься: стоит ли «янтарный край» таких вложений?

«Европа в России» или дорогой мираж?

Калининград манит обещаниями европейской атмосферы — мощеными улочками, красивыми кафе и исторической архитектурой.

«Маленькая Европа в России», «Янтарный край» — вся эта красота нас очаровала», — делится впечатлениями путешественница на канале "Тонкости туризма".

Однако, реальность зачастую далека от рекламных проспектов.

«Рыбная деревня длиной 400 м с яркими кафешками на фоне многоэтажек, которые так тщательно вырезают фотошопом», — описывает разочарование путешественница.

«Прослезились» от цен: отели и перелеты

Стоимость поездки оказалась значительно выше запланированной.

Перелет на троих обошелся в 40 тысяч рублей, а цены на отели взлетели в два раза.

«14 600 RUB за трехместный номер без завтраков. У нас было три ночи, поэтому мы оплатили 43 800 RUB — и прослезились», — приводит пример автор.

Завтраки в отеле, хоть и с хорошим ассортиментом, стоили 700 рублей с человека.

«Цену, которую хотят за него в Калининграде, считаю неуместной», — резюмирует путешественница.

Альтернативы и советы: как сэкономить в Калининграде

Несмотря на разочарование, автор советует отказаться от предложений отелей и буклетов.

«Мы нашли местного гида, который подрабатывает таксистом и согласился свозить нас в эти три места. Мы целый день гуляли сколько хотели и где хотели, только удовольствие это стоит 7 тысяч», — делится она опытом.

Отмечается, что в самом Калининграде, помимо Рыбной деревни, музея янтаря и собора, особо интересных мест не так много, что побуждает искать альтернативы в Зеленоградске, Светлогорске и на Куршской косе.

Другие отзывы

С таким мнением согласны делаеко не все россияне. Возможно, автору просто не повезло найти более демократичные отели.

«Тысяч за 5 можно снять шикарнейшую квартиру с современным ремонтом, которая будет оборудована по последнему слову. За пару тысяч вам будут приносить каждое утро шикарнейший завтрак по вашему выбору», — пишут люди.

Также многие отметили, что путешественница по какой-то причине не смогла оценить все достоинства такого туризма.

«Калининград и Светлогорск — города редкой для большой России красоты. И никакие субъективные негативные оценки автора не смогут убедить нас в неприятии Калининградской области как региона редкого в своей уникальности».