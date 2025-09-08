«Оплатили 43 800 рублей — и прослезились»: что разочаровало туристов в Калининграде и почему они туда больше не хотят

Путешественники, мечтающие о «маленькой Европе» в России, часто выбирают Калининград.
Однако, реальность поездки может оказаться весьма дорогостоящей, заставляя задуматься: стоит ли «янтарный край» таких вложений?
«Европа в России» или дорогой мираж?
Калининград манит обещаниями европейской атмосферы — мощеными улочками, красивыми кафе и исторической архитектурой.
«Маленькая Европа в России», «Янтарный край» — вся эта красота нас очаровала», — делится впечатлениями путешественница на канале "Тонкости туризма".
Однако, реальность зачастую далека от рекламных проспектов.
«Рыбная деревня длиной 400 м с яркими кафешками на фоне многоэтажек, которые так тщательно вырезают фотошопом», — описывает разочарование путешественница.
«Прослезились» от цен: отели и перелеты
Стоимость поездки оказалась значительно выше запланированной.
Перелет на троих обошелся в 40 тысяч рублей, а цены на отели взлетели в два раза.
«14 600 RUB за трехместный номер без завтраков. У нас было три ночи, поэтому мы оплатили 43 800 RUB — и прослезились», — приводит пример автор.
Завтраки в отеле, хоть и с хорошим ассортиментом, стоили 700 рублей с человека.
«Цену, которую хотят за него в Калининграде, считаю неуместной», — резюмирует путешественница.
Альтернативы и советы: как сэкономить в Калининграде
Несмотря на разочарование, автор советует отказаться от предложений отелей и буклетов.
«Мы нашли местного гида, который подрабатывает таксистом и согласился свозить нас в эти три места. Мы целый день гуляли сколько хотели и где хотели, только удовольствие это стоит 7 тысяч», — делится она опытом.
Отмечается, что в самом Калининграде, помимо Рыбной деревни, музея янтаря и собора, особо интересных мест не так много, что побуждает искать альтернативы в Зеленоградске, Светлогорске и на Куршской косе.
Другие отзывы
С таким мнением согласны делаеко не все россияне. Возможно, автору просто не повезло найти более демократичные отели.
«Тысяч за 5 можно снять шикарнейшую квартиру с современным ремонтом, которая будет оборудована по последнему слову. За пару тысяч вам будут приносить каждое утро шикарнейший завтрак по вашему выбору», — пишут люди.
Также многие отметили, что путешественница по какой-то причине не смогла оценить все достоинства такого туризма.
«Калининград и Светлогорск — города редкой для большой России красоты. И никакие субъективные негативные оценки автора не смогут убедить нас в неприятии Калининградской области как региона редкого в своей уникальности».
«Кажется, что город можно посмотреть за один-два дня. Но на самом деле, как и с любым другим городом, интересного здесь кроется больше, чем кажется с первого взгляда», — написали другие туристы.