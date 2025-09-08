Место собирать камни: какое село отдало часть себя ради Петропавловского собора

Расположение и легенды вокруг села делают его намного интереснее обычного поселения.

Село Путилово появилось недалеко от Петербурга в начале XVIII века благодаря усилиям мастеровых людей, сосланных сюда в 1711 году навсегда.

Выросло оно на месте бывшей шведской мызы Путтила-гоф, на возвышенности между реками Назия и Сарья.

Переселенцы и каменные ломки

«Не так жаль крепость Орешек, как Путиловскую горку», — эта цитата приписывается Карлу XII и отражает особое значение местного камня.

Как пишет ladoga-news, 6 июня (17 по новому стилю) 1712 года Сенат выделил землю для переведенцев — казенных каменщиков, плотников и других ремесленников из разных губерний.

Главная задача — добыча и обработка камня, который впоследствии лег в основу строительства Петербурга.

По словам местных жителей, именно их камень сложил «цоколи зданий и памятников, ступени и карнизы», в том числе и пол в Петропавловском соборе.

Легенды и имя села

Название села вовсе не связано с промышленниками Путиловыми, хотя часто возникает такая путаница.

"Непутевые заметки с Российских просторов" сообщают, что в переписных книгах XV века упоминается некто Никита Путилов — предок, который жил здесь на княжеской земле.

После шведского периода Путилово заселили «работные люди» — раскольники, крестьяне и стрелецкие дети, вернувшиеся из Польши.

Говорят, «Путиловская горка» славится своим камнем, который даже Карл XII ценил выше крепости Орешек.

Памятник царю-освободителю

В 1902 году на въезде в Путилово установили памятник Александру II с надписью:

«Царю освободителю Александру II от благодарных крестьян Путиловской волости».

Это место — редкий пример искренней благодарности крестьянами царю.

«Проходя мимо памятника, снимали шапки, кланялись и проклинали убийцу царя», — вспоминают старожилы.

Во время войны бюст укрыл кузнец, чтобы уберечь от разрушения, а после блокады его следы пропали при взрыве.

Церковь и судьба села

Храм на месте сегодняшней Тихвинской церкви существует с начала XV века, но не раз горел и восстанавливался.

В разные времена село отказывалось идти в советский совхоз, отстаивая свою свободу. Церковь закрыли в 1938 году, а в конце XX века она еще продолжала разрушаться.

К счастью, в 2011 году начался процесс восстановления, и в 2018 году храм отпраздновал свое трехсотлетие уже как памятник культурного наследия.

Внутреннее пространство церкви поражает своим масштабом и особенной чёрно-белой росписью, придающей ей особый космический дух, по словам очевидцев.

Наследие Путилова

Сегодня Путилово — это спокойное село с богатой историей, которую бережно хранят памятники и храм.

Братская могила советских воинов напоминает о подвиге в годы войны, а восстановленный памятник и церковь подчеркивают уникальность места, где камень и вера переплелись с судьбами людей.