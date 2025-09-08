Место собирать камни: какое село отдало часть себя ради Петропавловского собора

Село Путилово появилось недалеко от Петербурга в начале XVIII века благодаря усилиям мастеровых людей, сосланных сюда в 1711 году навсегда.
Выросло оно на месте бывшей шведской мызы Путтила-гоф, на возвышенности между реками Назия и Сарья.
Переселенцы и каменные ломки
«Не так жаль крепость Орешек, как Путиловскую горку», — эта цитата приписывается Карлу XII и отражает особое значение местного камня.
Как пишет ladoga-news, 6 июня (17 по новому стилю) 1712 года Сенат выделил землю для переведенцев — казенных каменщиков, плотников и других ремесленников из разных губерний.
Главная задача — добыча и обработка камня, который впоследствии лег в основу строительства Петербурга.
По словам местных жителей, именно их камень сложил «цоколи зданий и памятников, ступени и карнизы», в том числе и пол в Петропавловском соборе.
Легенды и имя села
Название села вовсе не связано с промышленниками Путиловыми, хотя часто возникает такая путаница.
"Непутевые заметки с Российских просторов" сообщают, что в переписных книгах XV века упоминается некто Никита Путилов — предок, который жил здесь на княжеской земле.
После шведского периода Путилово заселили «работные люди» — раскольники, крестьяне и стрелецкие дети, вернувшиеся из Польши.
Говорят, «Путиловская горка» славится своим камнем, который даже Карл XII ценил выше крепости Орешек.
Памятник царю-освободителю
В 1902 году на въезде в Путилово установили памятник Александру II с надписью:
«Царю освободителю Александру II от благодарных крестьян Путиловской волости».
Это место — редкий пример искренней благодарности крестьянами царю.
«Проходя мимо памятника, снимали шапки, кланялись и проклинали убийцу царя», — вспоминают старожилы.
Во время войны бюст укрыл кузнец, чтобы уберечь от разрушения, а после блокады его следы пропали при взрыве.
Церковь и судьба села
Храм на месте сегодняшней Тихвинской церкви существует с начала XV века, но не раз горел и восстанавливался.
В разные времена село отказывалось идти в советский совхоз, отстаивая свою свободу. Церковь закрыли в 1938 году, а в конце XX века она еще продолжала разрушаться.
К счастью, в 2011 году начался процесс восстановления, и в 2018 году храм отпраздновал свое трехсотлетие уже как памятник культурного наследия.
Внутреннее пространство церкви поражает своим масштабом и особенной чёрно-белой росписью, придающей ей особый космический дух, по словам очевидцев.
Наследие Путилова
Сегодня Путилово — это спокойное село с богатой историей, которую бережно хранят памятники и храм.
Братская могила советских воинов напоминает о подвиге в годы войны, а восстановленный памятник и церковь подчеркивают уникальность места, где камень и вера переплелись с судьбами людей.