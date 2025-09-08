Упс, перепутал: 23-летний москвич в Петербурге пытался штурмом взять Эрмитаж

Молодой человек, оказавшись в Шуваловском проезде, решил, что ночное время — идеальный момент для знакомства с коллекцией Эрмитажа.
Его «острая жажда искусства», как отмечают пользователи, заставила перелезть через ограждение.
Однако, вместо залов с картинами, его путь лежал прямиком в отделение полиции. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу.
“Ну вот кого-то реально искусство тянет ночью, а не только бары”, — комментируют петербуржцы, наблюдая за этой историей.
«Современное искусство уже не работает»
Этот инцидент вызвал оживленную дискуссию в сети.
“Видать, современное искусство уже не работает, если так пробираться приходится”, — предполагает читатель "Фонтанки".
Другие видят в этом проявление истинной «тяги к культуре».
“Тяга к культуре налицо”, — отмечают комментаторы.
На фоне происшествия прозвучало и предложение:
“Вывод: Эрмитаж должен работать круглосуточно!”
Полиция вместо шедевров
Попытка незаконного проникновения была пресечена сотрудниками Росгвардии и охраны.
Вместо того чтобы любоваться полотнами Рембрандта или да Винчи, москвичу пришлось «разглядывать» отделение полиции.
Эта история — еще одно напоминание о том, что знакомство с культурным наследием лучше осуществлять в установленное время и с соблюдением правил.