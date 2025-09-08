Городовой / Город / Упс, перепутал: 23-летний москвич в Петербурге пытался штурмом взять Эрмитаж
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Упс, перепутал: 23-летний москвич в Петербурге пытался штурмом взять Эрмитаж

Опубликовано: 8 сентября 2025 22:32
Эрмитаж, полиция
Упс, перепутал: 23-летний москвич в Петербурге пытался штурмом взять Эрмитаж
Городовой ру

Жажда искусства, помноженная на ночное время суток, привела 23-летнего москвича к закрытым воротам Эрмитажа.

Молодой человек, оказавшись в Шуваловском проезде, решил, что ночное время — идеальный момент для знакомства с коллекцией Эрмитажа.

Его «острая жажда искусства», как отмечают пользователи, заставила перелезть через ограждение.

Однако, вместо залов с картинами, его путь лежал прямиком в отделение полиции. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу.

“Ну вот кого-то реально искусство тянет ночью, а не только бары”, — комментируют петербуржцы, наблюдая за этой историей.

«Современное искусство уже не работает»

Этот инцидент вызвал оживленную дискуссию в сети.

“Видать, современное искусство уже не работает, если так пробираться приходится”, — предполагает читатель "Фонтанки".

Другие видят в этом проявление истинной «тяги к культуре».

“Тяга к культуре налицо”, — отмечают комментаторы.

На фоне происшествия прозвучало и предложение:

“Вывод: Эрмитаж должен работать круглосуточно!”

Полиция вместо шедевров

Попытка незаконного проникновения была пресечена сотрудниками Росгвардии и охраны.

Вместо того чтобы любоваться полотнами Рембрандта или да Винчи, москвичу пришлось «разглядывать» отделение полиции.

Эта история — еще одно напоминание о том, что знакомство с культурным наследием лучше осуществлять в установленное время и с соблюдением правил.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀 1
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще