Упс, перепутал: 23-летний москвич в Петербурге пытался штурмом взять Эрмитаж

Жажда искусства, помноженная на ночное время суток, привела 23-летнего москвича к закрытым воротам Эрмитажа.

Молодой человек, оказавшись в Шуваловском проезде, решил, что ночное время — идеальный момент для знакомства с коллекцией Эрмитажа.

Его «острая жажда искусства», как отмечают пользователи, заставила перелезть через ограждение.

Однако, вместо залов с картинами, его путь лежал прямиком в отделение полиции. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу.

“Ну вот кого-то реально искусство тянет ночью, а не только бары”, — комментируют петербуржцы, наблюдая за этой историей.

«Современное искусство уже не работает»

Этот инцидент вызвал оживленную дискуссию в сети.

“Видать, современное искусство уже не работает, если так пробираться приходится”, — предполагает читатель "Фонтанки".

Другие видят в этом проявление истинной «тяги к культуре».

“Тяга к культуре налицо”, — отмечают комментаторы.

На фоне происшествия прозвучало и предложение:

“Вывод: Эрмитаж должен работать круглосуточно!”

Полиция вместо шедевров

Попытка незаконного проникновения была пресечена сотрудниками Росгвардии и охраны.

Вместо того чтобы любоваться полотнами Рембрандта или да Винчи, москвичу пришлось «разглядывать» отделение полиции.

Эта история — еще одно напоминание о том, что знакомство с культурным наследием лучше осуществлять в установленное время и с соблюдением правил.