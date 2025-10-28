Лахта-центр отгрузили на прицеп: вспоминаем странный перформанс, который не снился даже Сальвадору Дали

В Петербурге много странностей — но некоторые всё же выбиваются из привычного городского абсурда. История с «эвакуацией» Лахта-центра — как раз из таких.

Фото января 2025 года, но до сих пор поражает: останавливаешься, щуришься, пересматриваешь. И уже через секунду понимаешь — да, башню действительно «увозят». По крайней мере, так это выглядит на снимке.

На рассвете Лахта-центр встал в идеально выверенный просвет между грузовиком и небом. Золотой свет, стеклянный фасад, чистая геометрия — и вот уже самая высокая башня Европы смотрится так, будто её аккуратно погрузили в прицеп и собираются перевезти в более тёплый регион. Ну или хотя бы на Васильевский: вдруг там надобность возникла.

Снимок быстро стал городским мемом. Петербуржцы делились им со скоростью утреннего ветра на Крестовском, а комментарии росли как на дрожжах. Кто-то предположил, что башню решили «подвинуть, чтобы тень не мешала».

Если где-то в России могут «увезти» здание высотой 462 метра — то это будет именно здесь.