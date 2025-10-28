Городовой / Общество / Лахта-центр отгрузили на прицеп: вспоминаем странный перформанс, который не снился даже Сальвадору Дали
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Цветочная тревога: в Петербурге в партиях гвоздик, эустом и хризантем нашли опасных насекомых Общество
Другого такого нет: Лебедев назвал самое завораживающее место в России, и оно в Питере Город
4:0 в пользу Питера: чем петербуржцы реально лучше москвичей Общество
Котлеты, компот и стук колес: гастрономическое путешествие в вагон-ресторан 70-х Общество
Ладожский без стоянки: петербуржцев предупредили о закрытой парковке Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Туризм Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Лахта-центр отгрузили на прицеп: вспоминаем странный перформанс, который не снился даже Сальвадору Дали

Опубликовано: 28 октября 2025 11:20
Лахта-Центр
Лахта-центр отгрузили на прицеп: вспоминаем странный перформанс, который не снился даже Сальвадору Дали
globallookpress/ Zamir Usmanov

Лучший снимок 2025 года, по нашему мнению.

В Петербурге много странностей — но некоторые всё же выбиваются из привычного городского абсурда. История с «эвакуацией» Лахта-центра — как раз из таких.

Фото января 2025 года, но до сих пор поражает: останавливаешься, щуришься, пересматриваешь. И уже через секунду понимаешь — да, башню действительно «увозят». По крайней мере, так это выглядит на снимке.

На рассвете Лахта-центр встал в идеально выверенный просвет между грузовиком и небом. Золотой свет, стеклянный фасад, чистая геометрия — и вот уже самая высокая башня Европы смотрится так, будто её аккуратно погрузили в прицеп и собираются перевезти в более тёплый регион. Ну или хотя бы на Васильевский: вдруг там надобность возникла.

Снимок быстро стал городским мемом. Петербуржцы делились им со скоростью утреннего ветра на Крестовском, а комментарии росли как на дрожжах. Кто-то предположил, что башню решили «подвинуть, чтобы тень не мешала».

Если где-то в России могут «увезти» здание высотой 462 метра — то это будет именно здесь.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью