Городовой / Общество / «Голодный рынок» и рассадник воров: Сенная площадь прошла путь от самого злачного до лакомого кусочка Петербурга
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
400 квартир, 18 лифтов и сатиры на фасаде: самый большой доходный дом Петербурга Город
Сокровища на бабушкином чердаке: что из советского хлама сегодня стоит заоблачно дорого Общество
Главная канава империи: зачем Пётр Великий приказал копать Ладожский канал Общество
Гудрон вместо жвачки: 6 несъедобных вещей, которые обожали советские дети Общество
«Жена бывает кусачей»: семейная драма из Ленобласти вызвала бурную реакцию петербуржцев Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Здоровье
Категории
Общество Спорт

«Голодный рынок» и рассадник воров: Сенная площадь прошла путь от самого злачного до лакомого кусочка Петербурга

Опубликовано: 6 октября 2025 14:00
Сенная площадь
«Голодный рынок» и рассадник воров: Сенная площадь прошла путь от самого злачного до лакомого кусочка Петербурга
Фото: Городовой.ру

А еще ее называли «брюхом» Северной столицы.

Сенная площадь до начала XXI века жила тяжёлой славой. В XVIII веке здесь шумели рынки, где продавали дрова, сено и гнилые продукты.

Люди называли это место «утробой Петербурга» — грязь, дешёвые трактиры и ночлежки сделали его рассадником криминала. Даже возведённый здесь Успенский собор не изменил репутацию района: рядом с храмом продолжали драться, воровать и устраивать публичные наказания.

В блокаду Сенная превратилась в «Голодный рынок» — здесь меняли последние вещи на еду, толкались голодные и умирали от рук бандитов. После войны площадь пытались «облагородить», переименовали в площадь Мира, но дух этого места оставался прежним, отмечает Statehistory.

К 90-м Сенная окончательно закрепилась как одно из самых опасных мест Петербурга. Здесь процветал нелегальный рынок документов, наркотиков и краденого.

Милиционеры сами признавались: украденный в метро паспорт чаще всего оказывался именно на Сенной. Вечером окрестности площади старались обходить стороной даже те, кто вырос неподалёку.

Сегодня Сенная — это шумный транспортный узел с метро, торговыми центрами и кафе. Но в памяти старожилов она всё ещё остаётся символом питерского криминала и безысходности 90-х.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».