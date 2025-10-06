«Голодный рынок» и рассадник воров: Сенная площадь прошла путь от самого злачного до лакомого кусочка Петербурга

А еще ее называли «брюхом» Северной столицы.

Сенная площадь до начала XXI века жила тяжёлой славой. В XVIII веке здесь шумели рынки, где продавали дрова, сено и гнилые продукты.

Люди называли это место «утробой Петербурга» — грязь, дешёвые трактиры и ночлежки сделали его рассадником криминала. Даже возведённый здесь Успенский собор не изменил репутацию района: рядом с храмом продолжали драться, воровать и устраивать публичные наказания.

В блокаду Сенная превратилась в «Голодный рынок» — здесь меняли последние вещи на еду, толкались голодные и умирали от рук бандитов. После войны площадь пытались «облагородить», переименовали в площадь Мира, но дух этого места оставался прежним, отмечает Statehistory.

К 90-м Сенная окончательно закрепилась как одно из самых опасных мест Петербурга. Здесь процветал нелегальный рынок документов, наркотиков и краденого.

Милиционеры сами признавались: украденный в метро паспорт чаще всего оказывался именно на Сенной. Вечером окрестности площади старались обходить стороной даже те, кто вырос неподалёку.

Сегодня Сенная — это шумный транспортный узел с метро, торговыми центрами и кафе. Но в памяти старожилов она всё ещё остаётся символом питерского криминала и безысходности 90-х.