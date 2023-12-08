Горы сугробов на даче расчистите в два счета: нужно смазать лопату вот чем

Снег больше к инструменту не прилипнет.

Порой, чтобы расчистить снег, приходится потратить немало времени. Особенно если он липкий и постоянно цепляется к лопате. Но этой неприятности можно избежать.

Вам понадобится парафиновая свеча или жидкое мыло. Смажьте любым из средств край лопаты, а затем приступайте к уборке снега.

Оба продукта создадут на поверхности пленку, к которой снежная масса не будет прилипать. В результате вы справитесь с чисткой участка гораздо быстрее, отмечает портал «Светлый путь».

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