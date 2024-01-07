Горячий шоколад получится вкуснее, чем в кофейне: весь секрет в пропорциях

Пожалуй, почти все дети любят горячий шоколад. И как здорово, что напиток легко можно приготовить дома вместе с малышом. Возьмите на заметку этот рецепт лакомства, чтобы согреться в зимний вечер.

Ингредиенты:

молочный шоколад — 40 г,

какао — 2 ч. л.,

сахар — 2 ч. л.,

вода — 20 мл,

молоко — 230 мл.

В сотейнике соедините какао, сахар и воду. Поставьте массу на слабый огонь и дождитесь, пока сахар растворится.

Затем добавьте кусочки шоколада. Когда он растопится, влейте теплое молоко.

Перемешайте содержимое и снимите с огня, не дожидаясь закипания, и сразу перелейте в чашку, делится рецептом портал 1000 menu.

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