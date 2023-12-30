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Гости забудут о бутербродах с икрой: рулет из скумбрии расхватают еще до боя курантов

Гости забудут о бутербродах с икрой: рулет из скумбрии расхватают еще до боя курантов
Готовится блюдо очень просто

Вкусное и «нарядное» блюдо.

Если хотите удивить гостей во время новогоднего застолья, приготовьте рулет из скумбрии. Получится не только вкусное, но и эффектное угощенье, которое украсит праздничный стол. Блюдо съедят еще до боя курантов.

Понадобятся следующие продукты:

  • скумбрия — 2 шт.,
  • лук — 1 шт.,
  • морковь — 1/2 шт.,
  • большие креветки — 4 шт.,
  • лимонный сок — 1 ч. л.,
  • соль, специи — по вкусу,
  • растительное масло.

Морковь натрите на терке, лук измельчите. Обжарьте на растительном рафинированном масле до румяного цвета.

Филе скумбрии натрите солью и специями. Полейте лимонным соком и выложите в ряд максимально близко друг к другу.

Посыпьте пассерованными овощами, поместите ближе к краю отварные и очищенные креветки. Заверните рыбу рулетом и положите в форму для запекания. Готовьте в духовке полчаса при температуре 200 градусов. Дайте остыть, нарежьте и подавайте к столу, делится рецептом портал «Аймкук».

Источник фото: Территория вкусняшек / YouTube

Общество Рецепты
30 декабря 2023 08:30
Мария Ермак
Мария Ермак
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