Гости забудут о бутербродах с икрой: рулет из скумбрии расхватают еще до боя курантов

Если хотите удивить гостей во время новогоднего застолья, приготовьте рулет из скумбрии. Получится не только вкусное, но и эффектное угощенье, которое украсит праздничный стол. Блюдо съедят еще до боя курантов.

Понадобятся следующие продукты:

скумбрия — 2 шт.,

лук — 1 шт.,

морковь — 1/2 шт.,

большие креветки — 4 шт.,

лимонный сок — 1 ч. л.,

соль, специи — по вкусу,

растительное масло.

Морковь натрите на терке, лук измельчите. Обжарьте на растительном рафинированном масле до румяного цвета.

Филе скумбрии натрите солью и специями. Полейте лимонным соком и выложите в ряд максимально близко друг к другу.

Посыпьте пассерованными овощами, поместите ближе к краю отварные и очищенные креветки. Заверните рыбу рулетом и положите в форму для запекания. Готовьте в духовке полчаса при температуре 200 градусов. Дайте остыть, нарежьте и подавайте к столу, делится рецептом портал «Аймкук».

Источник фото: Территория вкусняшек / YouTube