Гости забудут о бутербродах с икрой: рулет из скумбрии расхватают еще до боя курантов

Если хотите удивить гостей во время новогоднего застолья, приготовьте рулет из скумбрии. Получится не только вкусное, но и эффектное угощенье, которое украсит праздничный стол. Блюдо съедят еще до боя курантов.
Понадобятся следующие продукты:
- скумбрия — 2 шт.,
- лук — 1 шт.,
- морковь — 1/2 шт.,
- большие креветки — 4 шт.,
- лимонный сок — 1 ч. л.,
- соль, специи — по вкусу,
- растительное масло.
Морковь натрите на терке, лук измельчите. Обжарьте на растительном рафинированном масле до румяного цвета.
Филе скумбрии натрите солью и специями. Полейте лимонным соком и выложите в ряд максимально близко друг к другу.
Посыпьте пассерованными овощами, поместите ближе к краю отварные и очищенные креветки. Заверните рыбу рулетом и положите в форму для запекания. Готовьте в духовке полчаса при температуре 200 градусов. Дайте остыть, нарежьте и подавайте к столу, делится рецептом портал «Аймкук».
Источник фото: Территория вкусняшек / YouTube