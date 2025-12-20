Городовой / Полезное / Готовим гречку правильно: никакой возни с тарелкой у мойки больше нет - варю так, что шелуха не прилипает
Готовим гречку правильно: никакой возни с тарелкой у мойки больше нет - варю так, что шелуха не прилипает

Опубликовано: 20 декабря 2025 21:30
гречк
Готовим гречку правильно: никакой возни с тарелкой у мойки больше нет - варю так, что шелуха не прилипает
Фото: Городовой.ру

Да и кастрюлю достаточно только сполоснуть.

Забудьте про замачивание, если у вас гречка и ее шелуха превращаются в цемент на тарелке, вы просто не знаете одного кухонного секрета.

Всё дело в жире, но не в том, что вы подумали. Пока каша горячая, добавьте в неё кусочек сливочного масла или ложку растительного и аккуратно перемешайте. Масло создаст невидимую барьерную плёнку на каждой крупинке, которая не даст клейким веществам (той самой клейковине) смертельно прилипнуть к поверхности.

Второй секрет — не накрывать. Оставьте кашу в кастрюле после готовности на 5–7 минут, но не укутывайте её в полотенце. Дайте излишкам пара и влаге свободно выйти, а не впитываться обратно, превращая гречку в липкую массу.

Если же предотвратить катастрофу не удалось, не трите тарелку губкой. Просто залейте её кипятком на несколько минут. Горячая вода растворит крахмальный клей, и остатки легко смоются потоком воды.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
