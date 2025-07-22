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В глушь на гвозди: Ленобласть стала центром ретрит-туризма

Опубликовано: 22 июля 2025 19:33
ретрит под Петербургом
В глушь на гвозди: Ленобласть стала центром ретрит-туризма
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

В какие места едут люди за «перезагрузкой»?

Ретрит — это формат временного уединения для работы с телом и психикой.

Сегодня это не только буддийская или йогическая практика, но и светское направление для современного человека, ищущего баланс и способы противостоять стрессу.

Классика жанра — ограничения в питании (обычно вегетарианство), насыщенная программа (физические практики, медитации, работа с дыханием), а главное — дистанция от городской суеты и гаджетов.

«В христианстве есть практика “затвора”, буддисты уходят в пещеры, и везде практиков поддерживают миряне», — поясняет руководитель Петербургской школы йоги Константин Харьковский.

Бум выездных практик: почему они востребованы

  • Смена среды — антистресс нового времени. Уровень тревожности у людей вырос, а интерес к ЗОЖ и мягким оздоровительным практикам усилился. Молодежь и бизнес-клиенты стали искать долгосрочные решения для поддержания внутреннего баланса.

  • Индустрия растет изнутри: Ретриты больше не исключительно духовное мероприятие; в них сочетаются йога, семинары по бизнес-развитию, экстатик-дэнс, массаж, баня, стояние на гвоздях, мантры и гвозди.

  • Профессиональная среда: Надежность и содержательность ретрита сегодня зависят не только от программы, но и от личности ведущего. Доверие создает опыт мастера.

География и форматы: где и как проходят ретриты

Как пишет «Деловой Петербург», основная часть ретритного движения Северо-Запада происходит в Ленинградской области, Карелии и под Петербургом.

Организаторы арендуют турбазы, частные усадьбы и современные центры, иногда устраивают практики прямо у себя на даче или участке.

Важно, чтобы была природа — Ладожское озеро, лес, чистый воздух.

Популярные локации:

  • «Ладожский дом» в бухте Владимирская

  • Йога-холл «Глубокое» (Выборгский район)

  • «Ашрам» (Ломоносовский район)

  • Центр «Остров» (Карелия)

Для проживания обычно выделяются комнаты на 2–4 человека.

В среднем сутки проживания в общем номере стоят 2,000руб., трехразовое вегетарианское питание — столько же.

Волонтеры могут заниматься и жить бесплатно, помогая по хозяйству. Иногда мастера берут оплату в виде пожертвования.

Как формируется стоимость и успех ретрита

Фактор Влияние на стоимость Примеры диапазонов
Проживание 30–50% 800–1,500руб. (эконом-кемпинг); 2–4 тыс. (стандарт); 5–12 тыс.+ (люкс, SPA-отель)
Питание ~30% 2,000руб. за трехразовое меню (вегетарианское)
Мастер/Преподаватель Ключевой фактор 5–15 тыс.руб./день — локальный, 15–30 тыс. — приглашенный, 30–100 тыс.+ — звезда

Высокая стоимость — признак загруженности и бренда тренера.

Среди питерских преподавателей встречаются как практикующие учителя, так и «звезды бизнеса от духовности», которые поднимают ценник за счет личной харизмы.

Перспективы: что тормозит и что двигает индустрию

  • Инфраструктура не догоняет: Спрос опережает предложение — количество комфортных локаций пока ограничено. Простые базы отдыха зачастую не приспособлены для практик: шашлыки и музыка мешают уединению.

  • Внутренний туризм: Растет интерес к совместным форматам отдыха и перезагрузки рядом с домом, в окружении природы.

  • Гибкость программ: Многие центры не разрабатывают собственных программ — ведущие приезжают со своими группами и арендуют площадку.

«Ретрит — не модная прихоть, а универсальный инструмент поддержки себя. Все больше людей хотят сочетать работу над собой с полноценным отдыхом», — резюмируют практики и организаторы

Автор:
Ксения Пронина
Город
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