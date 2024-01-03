Химчистка не понадобится: вот как убрать жирный след от мяса с ковра

Как избавиться от пятна на ковре

Порой новогодние застолья не проходят без происшествий. И особенно часто страдает ковер. Если на нем остались пятна от жирного мяса, возьмите на заметку эту хитрость.

Вам поможет копеечный раствор. В литре воды разведите столовую ложку жидкого мыла или любого моющего средства. Взбейте жидкость до пенообразного состояния.

Нанесите пену на ковер с помощью щетки или жесткой губки. Круговыми движениями вотрите ее в ворс. Затем промокните пятно влажной тряпкой, а после — сухой, чтобы не осталось следов мыла.

Процедура уберет масляный след и не оставит после себя разводов. Это особенно важно для светлых покрытий с коротким ворсом, отмечает портал «Русский ковер».

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