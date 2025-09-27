Городовой / Город / Икра для хвостатых: петербургские коты едят деликатесы пока горожане спорят
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Икра для хвостатых: петербургские коты едят деликатесы пока горожане спорят

Опубликовано: 27 сентября 2025 08:30
Кот и икра
Икра для хвостатых: петербургские коты едят деликатесы пока горожане спорят
Городовой ру

Почему фотографии с котами многим кажутся подделкой?

Фотографии, на которых обычных дворовых котов кормят красной икрой, появились в городских пабликах, вызвав оживленные дискуссии среди петербуржцев.

Эти снимки породили волну комментариев — от восхищения до обеспокоенности.

«Хочу быть питерским котиком!»: восторг и зависть

Многие пользователи выражают удивление и восторг:

“Хочу быть питерским котиком…икру на завтрак получать”, — пишут они.

Представление о том, что уличные животные могут лакомиться такими деликатесами, кажется невероятным.

«Она же соленая!»: забота о здоровье или излишняя тревога?

Однако не все разделяют такой энтузиазм. Сердобольные горожане выражают беспокойство:

“Она же соленая, котам нельзя столько соли”.

Возникают вопросы о том, насколько полезно такое угощение для здоровья животных.

«Все беды от людей»: откуда взялись коты и их деликатесы?

Дискуссия вышла за рамки обсуждения самих фото. Горожане подняли тему ответственности людей за бездомных животных.

“Все беды от людей. Сначала люди взяли котиков (любители животных), потом спокойно их выбросили. А приедут в город и начнут изображать заботу о котиках”, — отмечают в комментариях.

Указывается, что с окончанием дачного сезона пригороды могут начать “кишеть котиками”.

«Символ Петербурга»: кто должен заботиться о братьях меньших?

Затрагивается и вопрос статуса котов в городе:

“Котики разве не символ Питера? Так пусть власти о них и позаботятся как например в Турции”.

Возникает вопрос о роли городских властей в уходе за бездомными животными.

Истина где-то рядом: подделка или реальность?

Несмотря на все споры, один комментарий подводит итог:

“Даже если икра подделка, жизнь у питерских котов удалась”.

Вопрос остается открытым — было ли это реальное угощение деликатесом, или всего лишь демонстрация заботы. Ну и, конечно, интересно, кто мог стать спонсором роскошного обеда хвостатых.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще