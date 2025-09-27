Икра для хвостатых: петербургские коты едят деликатесы пока горожане спорят

Фотографии, на которых обычных дворовых котов кормят красной икрой, появились в городских пабликах, вызвав оживленные дискуссии среди петербуржцев.
Эти снимки породили волну комментариев — от восхищения до обеспокоенности.
«Хочу быть питерским котиком!»: восторг и зависть
Многие пользователи выражают удивление и восторг:
“Хочу быть питерским котиком…икру на завтрак получать”, — пишут они.
Представление о том, что уличные животные могут лакомиться такими деликатесами, кажется невероятным.
«Она же соленая!»: забота о здоровье или излишняя тревога?
Однако не все разделяют такой энтузиазм. Сердобольные горожане выражают беспокойство:
“Она же соленая, котам нельзя столько соли”.
Возникают вопросы о том, насколько полезно такое угощение для здоровья животных.
«Все беды от людей»: откуда взялись коты и их деликатесы?
Дискуссия вышла за рамки обсуждения самих фото. Горожане подняли тему ответственности людей за бездомных животных.
“Все беды от людей. Сначала люди взяли котиков (любители животных), потом спокойно их выбросили. А приедут в город и начнут изображать заботу о котиках”, — отмечают в комментариях.
Указывается, что с окончанием дачного сезона пригороды могут начать “кишеть котиками”.
«Символ Петербурга»: кто должен заботиться о братьях меньших?
Затрагивается и вопрос статуса котов в городе:
“Котики разве не символ Питера? Так пусть власти о них и позаботятся как например в Турции”.
Возникает вопрос о роли городских властей в уходе за бездомными животными.
Истина где-то рядом: подделка или реальность?
Несмотря на все споры, один комментарий подводит итог:
“Даже если икра подделка, жизнь у питерских котов удалась”.
Вопрос остается открытым — было ли это реальное угощение деликатесом, или всего лишь демонстрация заботы. Ну и, конечно, интересно, кто мог стать спонсором роскошного обеда хвостатых.