Холостяцкие дни сочтены: манулу Шу скоро привезут невесту

В ближайшее время у манула по кличке Шу появится пара. Эта новость прозвучала на пресс-конференции в ТАСС, где обсуждались успехи Ленинградского зоопарка за 2025 год, праздничные мероприятия и планы развития.
По словам сотрудника зоопарка, процесс согласования переезда самки почти завершён. Предполагается, что новую подругу для Шу доставят из Барнаула.
Возраст будущей спутницы Шу составляет два с половиной года, что немного меньше возраста самого манула.
Ранее сообщалось, что Шу достиг максимального веса и завершил период интенсивного набора массы.
