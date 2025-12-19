Городовой / Город / Холостяцкие дни сочтены: манулу Шу скоро привезут невесту
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Два дня — два чуда Петербурга: куда пойти 20 и 21 декабря бесплатно Город
Екатерина II «выгнала» этот дворец из столицы: история о том, как любимая дача Елизаветы Петровны была стерта с карт Петербурга Город
Сказки для взрослых и 14-летних: петербургский музей, который не боится «сложного» фольклора Город
Аплодисменты отложили: в Петербурге конкурс эскизов памятника Кириллу Лаврову остался без победителя Город
Секретная Мекка Петербурга: как попасть в «тайный клуб» шопинга и найти винил, который стоит миллион Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Туризм Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Холостяцкие дни сочтены: манулу Шу скоро привезут невесту

Опубликовано: 19 декабря 2025 22:00
Холостяцкие дни сочтены: манулу Шу скоро привезут невесту
Холостяцкие дни сочтены: манулу Шу скоро привезут невесту
Городовой ру

Переговоры о переезде самки вышли на завершающий этап.

В ближайшее время у манула по кличке Шу появится пара. Эта новость прозвучала на пресс-конференции в ТАСС, где обсуждались успехи Ленинградского зоопарка за 2025 год, праздничные мероприятия и планы развития.

По словам сотрудника зоопарка, процесс согласования переезда самки почти завершён. Предполагается, что новую подругу для Шу доставят из Барнаула.

Возраст будущей спутницы Шу составляет два с половиной года, что немного меньше возраста самого манула.

Ранее сообщалось, что Шу достиг максимального веса и завершил период интенсивного набора массы.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью