Хозяйки с опытом бутылки от шампуня не выбрасывают: они незаменимы в быту

После того как шампунь закончился, большинство людей без зазрения совести отправляют бутылку в мусорное ведро. Однако опытные хозяйки так никогда не поступают: ведь они знают, что из пустой упаковки можно сделать универсальные органайзеры для хранения вещей. В магазинах такие аксессуары стоят по несколько сотен рублей.

Нужно собрать семь–восемь пустых флаконов, вымыть и высушить. Затем измерить высоту ящика комода и отрезать верхнюю часть упаковок от моющих средств, чтобы они стали такой же высоты.

После останется лишь соединить бутылки между собой с помощью ленты-липучки и поместить в комод. Получатся удобные разделители, в которые можно складывать нижнее белье и ремни, делится лайфхаком автор Дзен-канала «Elena France - Жизнь Сибирячки во Франции».

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