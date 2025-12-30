Хватит тухнуть на диване: куда сходить в Петербурге на новогодних каникулах бесплатно

Хотите погрузиться в праздничную атмосферу Петербурга, но бюджет уже истощён подарками? Не беда. Город приготовил десятки бесплатных событий, на которых можно зарядиться духом зимы, не потратив ни рубля. От ледовых скульптур в Петропавловке до мультимедийных шоу в Кронштадте — вот куда стоит отправиться, если вы уже наели оливье до отвала.

Главный хит сезона — фестиваль «Кроншлед» в Петропавловской крепости. С 27 декабря по 14 января на Нарышкином бастионе из речного льда вырастут скульптуры, подсвеченные так, что дух захватит. Рядом, на Манежной площади, до 11 января будет работать рождественская ярмарка в стиле древнерусского поселения — идеальное место для атмосферных фото и глинтвейна (его, правда, уже придётся покупать).

Если душа просит современного искусства, отправляйтесь в Кронштадт. С 27 декабря Якорная площадь превратится в мультимедийную сказку: фасад Никольского собора станет гигантским экраном с проекциями, а вокруг появятся инсталляции в виде огромных ёлочных игрушек.

Для любителей уютного формата в библиотеке на Карповке 14 декабря покажут кукольный спектакль «Мороз Иванович». А 16 декабря там же психолог Дарья Корх проведёт бесплатный тренинг по подведению итогов года с элементами арт-терапии — поможет разобраться в эмоциях перед новым стартом.

Не забудьте про маркеты. На «Севкабеле» 13-14 декабря пройдёт фестиваль «Огонёк» для ценителей чая, кофе и авторского шоколада с дегустациями. А в Академии Штиглица 20-21 декабря можно будет купить уникальные новогодние украшения ручной работы от студентов и мастеров. Главное — спланируйте маршрут заранее, потому что в праздники даже метро бывает переполнено счастьем.